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Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль
Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль - 03.09.2024, ПРАЙМ
Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль
Даже в условиях заградительных ставок строительный бизнес продолжает брать кредиты, но с одной особенностью. Об этом в интервью изданию РБК рассказал российский | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:52+0300
2024-09-03T12:52+0300
вэф-2024
аркадий ротенберг
застройщики
строительная отрасль
кредит
банк россии
ставка банка россии
вэф-2024
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях заградительных ставок строительный бизнес продолжает брать кредиты, но с одной особенностью. Об этом в интервью изданию РБК рассказал российский бизнесмен Аркадий Ротенберг."Берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20 процентов никто брать не будет", — объяснил он. Однако к остановке строек высокая ставка не приведет, уверен бизнесмен. Ставки по кредитам нефинансовым компаниям сроком до года подскочили до 17 процентов еще до последнего повышения ключевой ставки Банком России, указывает РБК. Банк России не исключает сценария повышения ключевой ставки до конца этого года. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, по базовому сценарию до конца года ее могут поднять до 20 процентов. Таким образом, нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16 процентов, а в июле этого года выросла до 18-ти.
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аркадий ротенберг, застройщики, строительная отрасль, кредит, банк россии, ставка банка россии, вэф-2024
ВЭФ-2024, Аркадий Ротенберг, застройщики, строительная отрасль, кредит, Банк России, ставка Банка России, ВЭФ-2024
12:52 03.09.2024
 
Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль

Ротенберг: строители продолжили брать кредиты, несмотря на высокие ставки

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк% Аркадий Ротенберг
% Аркадий Ротенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях заградительных ставок строительный бизнес продолжает брать кредиты, но с одной особенностью. Об этом в интервью изданию РБК рассказал российский бизнесмен Аркадий Ротенберг.
"Берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20 процентов никто брать не будет", — объяснил он. Однако к остановке строек высокая ставка не приведет, уверен бизнесмен.
Ставки по кредитам нефинансовым компаниям сроком до года подскочили до 17 процентов еще до последнего повышения ключевой ставки Банком России, указывает РБК.
Банк России не исключает сценария повышения ключевой ставки до конца этого года. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, по базовому сценарию до конца года ее могут поднять до 20 процентов. Таким образом, нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16 процентов, а в июле этого года выросла до 18-ти.
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ВЭФ-2024Аркадий Ротенбергзастройщикистроительная отраслькредитБанк Россииставка Банка РоссииВЭФ-2024
 
 
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