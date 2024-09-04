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Песков заявил о росте степени вовлеченности США в украинский конфликт

Песков заявил о росте степени вовлеченности США в украинский конфликт - 04.09.2024, ПРАЙМ

Песков заявил о росте степени вовлеченности США в украинский конфликт

Степень вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт постоянно растет, и нет предпосылок к тому, что этот процесс остановится, заявил на ВЭФ... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T07:19+0300

2024-09-04T07:19+0300

2024-09-04T07:19+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Степень вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт постоянно растет, и нет предпосылок к тому, что этот процесс остановится, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы с вами видим тенденцию к тому, что степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается. И каких-то оснований предполагать, что оно упрется в какой-то предел и дальше не пойдет, сейчас нет", - сказал представитель Кремля.По его словам, Москва учитывает, что Украина будет наносить удары Американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ."И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Вашингтон отказывается от шагов по мирному урегулированию, и от действующей администрации США можно ожидать всего в этом направлении."Можно всего ожидать от действующей администрации Еще раз повторяю, администрация принимает непосредственное участие в украинском конфликте, администрация продолжает поддерживать Украину, провоцировать тем самым продолжение этого конфликта", - указал представитель Кремля.По его словам, американская администрация не склоняется к каким-либо, даже малейшим шагам, которые намекали бы на возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. "Поэтому какие еще продуманные шаги могут эту динамику изменить, мне неизвестно", - подчеркнул пресс-секретарь президента.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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украина, дмитрий песков, россия, сша, джо байден, вэф-2024