https://1prime.ru/20240905/avto-851330233.html

Градус падения: в августе автомобили наконец начали дешеветь

Градус падения: в августе автомобили наконец начали дешеветь - 05.09.2024, ПРАЙМ

Градус падения: в августе автомобили наконец начали дешеветь

Средняя стоимость нового автомобиля в августе составила 3,65 миллиона рублей, что на 2% выше июльских значений, но на 6,6% ниже, чем годом ранее, подсчитали в... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:00+0300

2024-09-05T10:00+0300

2024-09-05T10:00+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg

МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Средняя стоимость нового автомобиля в августе составила 3,65 миллиона рублей, что на 2% выше июльских значений, но на 6,6% ниже, чем годом ранее, подсчитали в сервисе Авто.ру Оценка.При этом в восьми регионах уровень снижения средней цены составил 5% и более. Максимальный показатель в Вологодской области - 12%, до 2,23 миллиона рублей. Затем идут Тюменская область (-8,4%; 3,14 миллиона рублей) и Красноярский край (-8,4%; 3,04 миллиона рублей).Рост средней цены автомобиля по итогам августа зафиксирован в 20 регионах. Лидирует в этом перечне Новгородская область, где по сравнению с июлем цена увеличилась на 33%, до 2,32 миллиона рублей. За ней идут Республика Адыгея (28,5%; 3,07 миллиона рублей) и Брянская область (6,9%; 2,41 миллиона рублей). В столичном регионе новое авто подорожало в среднем на 1% до 4,61 миллиона рублей. Это остается самым высоким показателем в России.Топ самых подешевевших за месяц авто возглавляет корейский кроссовер Hyundai Tucson. Его средняя стоимость снизилась на 4%, до отметки 3,95 миллиона рублей. Также на 4% или 1,5 миллиона рублей уменьшилась средняя цена премиального седана Mercedes-Maybach S-Class (37,59 миллиона рублей). В пятёрку самых подешевевших также вошли Mazda CX-5, Toyota Rav4 и электрокар Zeekr 001.Сильнее прочих подорожали китайские модели марки Hongqi. Кроссовер HS5 стал стоить на 5% больше - 4,62 миллиона рублей. За электрический E-HS9 в среднем просили 9,56 миллиона рублей, а его прямой конкурент в лице Voyah Dream подорожал на 3,4%, до 9,84 миллиона рублей. Прибавила в цене Lada Niva: в августе она стоила 1,38 миллиона рублей, что на 3% дороже июльского уровня.Средняя цена авто с пробегом до 15 лет в августе составила 2,08 миллиона рублей, что на 9% ниже, чем в начале года. Топ-5 самых подешевевших моделей выглядят так: Ford Mustang шестого поколения (-7%; 3,51 миллиона рублей), минивэн Mercedes-Benz V-Class W447 (-3,6%; 10,95 миллиона рублей), Nissan Note (-3,5%; 773 тысячи рублей), Jeep Grand Cherokee WK2 (-2,8%; 3,47 миллиона рублей) и Cadillac Escalade четвертого поколения (-2,6%; 5,82 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20240904/avto-851329125.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто