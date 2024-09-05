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Названы топ-5 самых дешевых новых моделей Nissan в России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Названы топ-5 самых дешевых новых моделей Nissan в России
Названы топ-5 самых дешевых новых моделей Nissan в России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Названы топ-5 самых дешевых новых моделей Nissan в России
Несмотря на уход бренда Nissan из России, автомобили этой марки все еще доступны в российских автосалонах благодаря параллельному импорту, говорится в материале | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T13:02+0300
2024-09-05T13:02+0300
россия
авто
nissan
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Несмотря на уход бренда Nissan из России, автомобили этой марки все еще доступны в российских автосалонах благодаря параллельному импорту, говорится в материале AutoNews.ru.На выбор предлагается несколько моделей на любой вкус и бюджет. Например, Nissan Sylphy, который популярен в Китае, доступен в России в гибридной версии e-Power. Цена на модель 2024 года начинается от 2,5 миллионов рублей и включает полный пакет электроники и безопасности.Компактный кроссовер Nissan Kicks с 1,5-литровым бензиновым двигателем и вариатором предлагается по цене от 2 055 000 рублей. Существует также расширенная версия с дополнительными технологиями.Популярный на российском рынке Nissan Qashqai, доступный в рестайлинговой версии, предлагается от 2,5 миллионов рублей с вариатором и бензиновыми двигателями.Семейный седан среднего класса Nissan Altima представлен как в бензиновой, так и в гибридной версии, примерно за 2 846 000 рублей, предлагая современные системы комфорта и безопасности. Для любителей электромобилей доступен кроссовер Nissan Ariya с полным приводом и мощностью 218 л.с. Цена на Ariya начинается от 2,9 миллиона рублей и включает ряд премиальных функций и систем помощи при вождении.
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россия, авто, nissan
РОССИЯ, Авто, Nissan
13:02 05.09.2024
 
Названы топ-5 самых дешевых новых моделей Nissan в России

AutoNews.ru: названы пять новых моделей Nissan дешевле 2,9 миллиона рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународный Женевский автосалон
Международный Женевский автосалон - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Несмотря на уход бренда Nissan из России, автомобили этой марки все еще доступны в российских автосалонах благодаря параллельному импорту, говорится в материале AutoNews.ru.
На выбор предлагается несколько моделей на любой вкус и бюджет. Например, Nissan Sylphy, который популярен в Китае, доступен в России в гибридной версии e-Power. Цена на модель 2024 года начинается от 2,5 миллионов рублей и включает полный пакет электроники и безопасности.
Компактный кроссовер Nissan Kicks с 1,5-литровым бензиновым двигателем и вариатором предлагается по цене от 2 055 000 рублей. Существует также расширенная версия с дополнительными технологиями.
Популярный на российском рынке Nissan Qashqai, доступный в рестайлинговой версии, предлагается от 2,5 миллионов рублей с вариатором и бензиновыми двигателями.
Семейный седан среднего класса Nissan Altima представлен как в бензиновой, так и в гибридной версии, примерно за 2 846 000 рублей, предлагая современные системы комфорта и безопасности.
Для любителей электромобилей доступен кроссовер Nissan Ariya с полным приводом и мощностью 218 л.с. Цена на Ariya начинается от 2,9 миллиона рублей и включает ряд премиальных функций и систем помощи при вождении.
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