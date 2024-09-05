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"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября - 05.09.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября - 05.09.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября
"АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:19+0300
2024-09-05T14:19+0300
авто
автоваз
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак."В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт", - сказал Громак он в ходе выступления на ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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авто, автоваз, lada e-largus
Авто, АвтоВАЗ, Lada e-Largus
14:19 05.09.2024
 

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

© Фото : АвтовазАвтомобиль Lada Largus Универсал
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : Автоваз
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
"В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт", - сказал Громак он в ходе выступления на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
АвтоАвтоВАЗLada e-Largus
 
 
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