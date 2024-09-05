https://1prime.ru/20240905/avto-851364504.html

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября - 05.09.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

"АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:19+0300

2024-09-05T14:19+0300

2024-09-05T14:19+0300

авто

автоваз

lada e-largus

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/85/842578511_40:0:3000:1665_1920x0_80_0_0_a034c16bda8e93a02e8a2ba9aa0b7340.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак."В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт", - сказал Громак он в ходе выступления на ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоваз, lada e-largus