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Власти Ростовской области распродают машины чиновников

Власти Ростовской области распродают машины чиновников - 05.09.2024, ПРАЙМ

Власти Ростовской области распродают машины чиновников

Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:33+0300

2024-09-05T14:33+0300

2024-09-05T14:33+0300

авто

спрос на легковые авто

hyundai

niva

чиновники

ростовская область

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства региона. Всего представлено четыре автомобиля Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три автомобиля Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска. За первые четыре лота просят от 110 до 127 тысяч рублей, три остальных - стоят от 154 до 233 тысяч рублей. Все суммы указаны с учетом НДС. По условиям торгов, необходим задаток в размере 10% от цены. Осенью 2023-го Минпромторг рекомендовал российским чиновникам закупать автомобили шести отечественных марок. В одобренный список попали даже электромобили Evolute липецкого "Моторинвеста", выпускаемые по технологий китайской Dongfeng. А также локализованные в Тульской области китайские Haval. В приоритетном порядке для госзакупок рассматривают высоколокализованные модели.

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ростовская область

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авто, спрос на легковые авто, hyundai, niva, чиновники, ростовская область