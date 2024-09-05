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Власти Ростовской области распродают машины чиновников - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Власти Ростовской области распродают машины чиновников
Власти Ростовской области распродают машины чиновников - 05.09.2024, ПРАЙМ
Власти Ростовской области распродают машины чиновников
Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:33+0300
2024-09-05T14:33+0300
авто
спрос на легковые авто
hyundai
niva
чиновники
ростовская область
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства региона. Всего представлено четыре автомобиля Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три автомобиля Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска. За первые четыре лота просят от 110 до 127 тысяч рублей, три остальных - стоят от 154 до 233 тысяч рублей. Все суммы указаны с учетом НДС. По условиям торгов, необходим задаток в размере 10% от цены. Осенью 2023-го Минпромторг рекомендовал российским чиновникам закупать автомобили шести отечественных марок. В одобренный список попали даже электромобили Evolute липецкого "Моторинвеста", выпускаемые по технологий китайской Dongfeng. А также локализованные в Тульской области китайские Haval. В приоритетном порядке для госзакупок рассматривают высоколокализованные модели.
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авто, спрос на легковые авто, hyundai, niva, чиновники, ростовская область
Авто, спрос на легковые авто, Hyundai, Niva, чиновники, Ростовская область
14:33 05.09.2024
 
Власти Ростовской области распродают машины чиновников

Правительство Ростовской области проводит аукцион по продаже машин чиновников

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства региона.
Всего представлено четыре автомобиля Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три автомобиля Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска. За первые четыре лота просят от 110 до 127 тысяч рублей, три остальных - стоят от 154 до 233 тысяч рублей. Все суммы указаны с учетом НДС. По условиям торгов, необходим задаток в размере 10% от цены.
Осенью 2023-го Минпромторг рекомендовал российским чиновникам закупать автомобили шести отечественных марок. В одобренный список попали даже электромобили Evolute липецкого "Моторинвеста", выпускаемые по технологий китайской Dongfeng. А также локализованные в Тульской области китайские Haval. В приоритетном порядке для госзакупок рассматривают высоколокализованные модели.
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Автоспрос на легковые автоHyundaiNivaчиновникиРостовская область
 
 
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