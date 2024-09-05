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Власти Ростовской области распродают машины чиновников
Власти Ростовской области распродают машины чиновников - 05.09.2024, ПРАЙМ
Власти Ростовской области распродают машины чиновников
Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:33+0300
2024-09-05T14:33+0300
2024-09-05T14:33+0300
авто
спрос на легковые авто
hyundai
niva
чиновники
ростовская область
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Власти Ростовской области выставили на продажу семь легковых машин. Торги пройдут в начале октября. Информация опубликована на официальном сайте правительства региона. Всего представлено четыре автомобиля Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три автомобиля Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска. За первые четыре лота просят от 110 до 127 тысяч рублей, три остальных - стоят от 154 до 233 тысяч рублей. Все суммы указаны с учетом НДС. По условиям торгов, необходим задаток в размере 10% от цены. Осенью 2023-го Минпромторг рекомендовал российским чиновникам закупать автомобили шести отечественных марок. В одобренный список попали даже электромобили Evolute липецкого "Моторинвеста", выпускаемые по технологий китайской Dongfeng. А также локализованные в Тульской области китайские Haval. В приоритетном порядке для госзакупок рассматривают высоколокализованные модели.
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авто, спрос на легковые авто, hyundai, niva, чиновники, ростовская область
Авто, спрос на легковые авто, Hyundai, Niva, чиновники, Ростовская область
Власти Ростовской области распродают машины чиновников
Правительство Ростовской области проводит аукцион по продаже машин чиновников