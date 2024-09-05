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АвтоВАЗ создал конкурента Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей - 05.09.2024, ПРАЙМ
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АвтоВАЗ создал конкурента Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей
АвтоВАЗ создал конкурента Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей - 05.09.2024, ПРАЙМ
АвтоВАЗ создал конкурента Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей
"АвтоВАЗ" готовится начать производство седана бизнес-класса LADA Aura в рамках намеченного плана. О старте сообщат, как только появится информация, сообщает... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:33+0300
2024-09-05T14:33+0300
lada aura
автоваз
авто
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится начать производство седана бизнес-класса LADA Aura в рамках намеченного плана. О старте сообщат, как только появится информация, сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на пресс-службу предприятия.Как сообщалось, ранее начало выпуска LADA Aura запланировано на третий квартал 2024 года. При этом уже до конца года предприятие намерено выпустить в Тольятти около 3 тысяч автомобилей LADA Aura. Необходимые мероприятия на конвейере провели во время корпоративного отпуска.Новый удлиненный седан, созданный на базе модели Vesta, позиционируется как представительское авто, в том числе, для чиновников, и ориентировано на сбыт в рамках госзаказа. Ранее для этого использовались преимущественно автомобили Toyota Camry. Интересна машина будет и в качестве такси, начиная от комфорт-класса. Автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и АКПП, его стоимость начинается от 2,5 миллиона рублей за базовую комплектацию. Особое внимание уделено комфорту пассажиров заднего ряда. Для них предусмотрены дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Отделка салона - натуральная кожа российского производства. В нем также установлена премиальная аудиосистема. В августе президент Владимир Путин протестировал LADA Aura в рамках старта движения на трассе М-11 и назвал ее комфортным и хорошо управляемым автомобилем.
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lada aura, автоваз, авто
LADA AURA, АвтоВАЗ, Авто
14:33 05.09.2024
 
АвтоВАЗ создал конкурента Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится начать производство седана бизнес-класса LADA Aura в рамках намеченного плана. О старте сообщат, как только появится информация, сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Как сообщалось, ранее начало выпуска LADA Aura запланировано на третий квартал 2024 года. При этом уже до конца года предприятие намерено выпустить в Тольятти около 3 тысяч автомобилей LADA Aura. Необходимые мероприятия на конвейере провели во время корпоративного отпуска.
Новый удлиненный седан, созданный на базе модели Vesta, позиционируется как представительское авто, в том числе, для чиновников, и ориентировано на сбыт в рамках госзаказа. Ранее для этого использовались преимущественно автомобили Toyota Camry. Интересна машина будет и в качестве такси, начиная от комфорт-класса.
Автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и АКПП, его стоимость начинается от 2,5 миллиона рублей за базовую комплектацию. Особое внимание уделено комфорту пассажиров заднего ряда. Для них предусмотрены дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Отделка салона - натуральная кожа российского производства. В нем также установлена премиальная аудиосистема.
В августе президент Владимир Путин протестировал LADA Aura в рамках старта движения на трассе М-11 и назвал ее комфортным и хорошо управляемым автомобилем.
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября
14:19
 
LADA AURAАвтоВАЗАвто
 
 
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