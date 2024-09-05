https://1prime.ru/20240905/khaval-851370083.html

В России начнутся продажи второго поколения Haval H5

В России начнутся продажи второго поколения Haval H5 - 05.09.2024, ПРАЙМ

В России начнутся продажи второго поколения Haval H5

Продажи китайского внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября, сообщает Motor.ru. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:07+0300

2024-09-05T17:07+0300

2024-09-05T17:07+0300

россия

китай

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83990/55/839905585_0:51:3128:1812_1920x0_80_0_0_bfa34c1017db7bae32e80a12b7d34844.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Продажи китайского внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября, сообщает Motor.ru.В издании отметили, что авто будет доступно в двух комплектациях с ценой от 3,7 до 4,3 миллиона рублей. Автомобиль будет продаваться через сеть дилеров Haval Pro.Кроме того,дилеры представят две версии автомобиля: с бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Оба варианта оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.Начальная комплектация Elite включает две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, а также подогрев всех сидений и лобового стекла. Версия Premium имеет панорамную крышу, шесть подушек безопасности и набор электронных систем помощи водителю. Покупателям предлагается выбор из четырех цветов кузова и двух вариантов отделки салона.

https://1prime.ru/20240905/avto-851365454.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто