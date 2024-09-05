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В России начнутся продажи второго поколения Haval H5 - 05.09.2024, ПРАЙМ
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В России начнутся продажи второго поколения Haval H5
В России начнутся продажи второго поколения Haval H5 - 05.09.2024, ПРАЙМ
В России начнутся продажи второго поколения Haval H5
Продажи китайского внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября, сообщает Motor.ru. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:07+0300
2024-09-05T17:07+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Продажи китайского внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября, сообщает Motor.ru.В издании отметили, что авто будет доступно в двух комплектациях с ценой от 3,7 до 4,3 миллиона рублей. Автомобиль будет продаваться через сеть дилеров Haval Pro.Кроме того,дилеры представят две версии автомобиля: с бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Оба варианта оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.Начальная комплектация Elite включает две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, а также подогрев всех сидений и лобового стекла. Версия Premium имеет панорамную крышу, шесть подушек безопасности и набор электронных систем помощи водителю. Покупателям предлагается выбор из четырех цветов кузова и двух вариантов отделки салона.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
17:07 05.09.2024
 
В России начнутся продажи второго поколения Haval H5

Motor.ru: продажи второго поколения Haval H5 в России стартуют 6 сентября

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Продажи китайского внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября, сообщает Motor.ru.
В издании отметили, что авто будет доступно в двух комплектациях с ценой от 3,7 до 4,3 миллиона рублей. Автомобиль будет продаваться через сеть дилеров Haval Pro.
Кроме того,дилеры представят две версии автомобиля: с бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Оба варианта оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.
Начальная комплектация Elite включает две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, а также подогрев всех сидений и лобового стекла. Версия Premium имеет панорамную крышу, шесть подушек безопасности и набор электронных систем помощи водителю. Покупателям предлагается выбор из четырех цветов кузова и двух вариантов отделки салона.
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