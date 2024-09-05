Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240905/kollaps-851362078.html
Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри
Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри - 05.09.2024, ПРАЙМ
Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри
Украинская власть теряет связь с населением, что может привести к внутреннему коллапсу, пишет волонтер Геннадий Друзенко для издания "Фокус.ua". | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:53+0300
2024-09-05T12:53+0300
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украинская власть теряет связь с населением, что может привести к внутреннему коллапсу, пишет волонтер Геннадий Друзенко для издания "Фокус.ua".По его мнению, отсутствие диалога между властью и обществом вызывает вопросы и недовольство. Так, власть никоим образом не объясняет изменения в правительстве и не обсуждает важные вопросы, такие как потеря территорий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ государственных органах наблюдается отсутствие стратегического мышления и контроля. Концентрация власти в одних руках и отсутствие сдержек и противовесов могут привести к катастрофе.В статье приводятся примеры неадекватности власти — например, срочная замена копеек на "шаги". Вызывает рост народного возмущения и непрекращающееся насилие военкоматов, которые отправляют на фронт прямо с улиц городов абсолютно демотивированных солдат, живущих там в окопах в среднем лишь три дня.На фоне того, что власть не стремится к диалогу с народом и не объясняет свои действия, сам народ теряет доверие к руководству и требует более открытого и честного общения, подчеркивается в публикации.При этом автор сравнивает ситуацию в Украине с историческими примерами распада империй на исходе Первой мировой войны — прежде всего из-за внутреннего кризиса, пусть и под влиянием событий на фронтах."Пока Рубикон не перейден, еще есть время увидеть в собственных гражданах партнеров, а не ресурс" — говорит автор, намекая, что "в противном случае" будут иные варианты развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851356662.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
12:53 05.09.2024
 
Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри

"Фокус.ua": власть своим отказом от диалога ведет Украину к распаду изнутри

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украинская власть теряет связь с населением, что может привести к внутреннему коллапсу, пишет волонтер Геннадий Друзенко для издания "Фокус.ua".
По его мнению, отсутствие диалога между властью и обществом вызывает вопросы и недовольство. Так, власть никоим образом не объясняет изменения в правительстве и не обсуждает важные вопросы, такие как потеря территорий.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В государственных органах наблюдается отсутствие стратегического мышления и контроля. Концентрация власти в одних руках и отсутствие сдержек и противовесов могут привести к катастрофе.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"Инопланетяне". Путин раскрыл, как власти Украины относятся к своему народу
10:55
В статье приводятся примеры неадекватности власти — например, срочная замена копеек на "шаги". Вызывает рост народного возмущения и непрекращающееся насилие военкоматов, которые отправляют на фронт прямо с улиц городов абсолютно демотивированных солдат, живущих там в окопах в среднем лишь три дня.
На фоне того, что власть не стремится к диалогу с народом и не объясняет свои действия, сам народ теряет доверие к руководству и требует более открытого и честного общения, подчеркивается в публикации.
При этом автор сравнивает ситуацию в Украине с историческими примерами распада империй на исходе Первой мировой войны — прежде всего из-за внутреннего кризиса, пусть и под влиянием событий на фронтах.
"Пока Рубикон не перейден, еще есть время увидеть в собственных гражданах партнеров, а не ресурс" — говорит автор, намекая, что "в противном случае" будут иные варианты развития событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала