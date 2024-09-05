https://1prime.ru/20240905/kollaps-851362078.html

Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри

Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри - 05.09.2024, ПРАЙМ

Коллапс близко. В Киеве задумались о перспективе распада изнутри

Украинская власть теряет связь с населением, что может привести к внутреннему коллапсу, пишет волонтер Геннадий Друзенко для издания "Фокус.ua". | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T12:53+0300

2024-09-05T12:53+0300

2024-09-05T12:53+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украинская власть теряет связь с населением, что может привести к внутреннему коллапсу, пишет волонтер Геннадий Друзенко для издания "Фокус.ua".По его мнению, отсутствие диалога между властью и обществом вызывает вопросы и недовольство. Так, власть никоим образом не объясняет изменения в правительстве и не обсуждает важные вопросы, такие как потеря территорий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ государственных органах наблюдается отсутствие стратегического мышления и контроля. Концентрация власти в одних руках и отсутствие сдержек и противовесов могут привести к катастрофе.В статье приводятся примеры неадекватности власти — например, срочная замена копеек на "шаги". Вызывает рост народного возмущения и непрекращающееся насилие военкоматов, которые отправляют на фронт прямо с улиц городов абсолютно демотивированных солдат, живущих там в окопах в среднем лишь три дня.На фоне того, что власть не стремится к диалогу с народом и не объясняет свои действия, сам народ теряет доверие к руководству и требует более открытого и честного общения, подчеркивается в публикации.При этом автор сравнивает ситуацию в Украине с историческими примерами распада империй на исходе Первой мировой войны — прежде всего из-за внутреннего кризиса, пусть и под влиянием событий на фронтах."Пока Рубикон не перейден, еще есть время увидеть в собственных гражданах партнеров, а не ресурс" — говорит автор, намекая, что "в противном случае" будут иные варианты развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851356662.html

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