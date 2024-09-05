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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 6 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 6 сентября - 05.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 6 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 0,32 копейки, до 12,5054 рубля, курс доллара вырос на 77,56 копейки, до 89,7044... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:29+0300

2024-09-05T17:29+0300

2024-09-05T18:10+0300

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 0,32 копейки, до 12,5054 рубля, курс доллара вырос на 77,56 копейки, до 89,7044 рубля, курс евро - на 1,12 рубля, до 99,1927 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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банк россии, курсы валют, юань, доллар, евро