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"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Из-за нападения на Курскую область Украина ослабила свои силы на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T21:37+0300
2024-09-05T21:37+0300
2024-09-05T21:37+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Из-за нападения на Курскую область Украина ослабила свои силы на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Миршаймер отметил, что украинцы вывели войска с восточного фронта и направили их в Курскую область. Эти войска стали частью наступления на Курскую область, что ослабило украинскую армию на востоке и позволило российским войскам продвигаться быстрее, чем когда-либо.По мнению эксперта, действия ВСУ зашли в тупик. При этом они тратят на эти действия свои драгоценные резервы. В результате украинские войска вынуждены перебрасывать свои силы туда-сюда в различные точки напряжённости на Восточном фронте, пояснил профессор.Министерство обороны сообщило, что с начала боевых действий в Курской области российские военные уничтожили более 10,1 тысячи украинских солдат.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Миршаймер: ВСУ ослабили себя на восточном фронте из-за атаки на Курскую область
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ.
Из-за нападения на Курскую область Украина ослабила свои силы на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Миршаймер отметил, что украинцы вывели войска с восточного фронта и направили их в Курскую область. Эти войска стали частью наступления на Курскую область, что ослабило украинскую армию на востоке и позволило российским войскам продвигаться быстрее, чем когда-либо.
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По мнению эксперта, действия ВСУ зашли в тупик. При этом они тратят на эти действия свои драгоценные резервы. В результате украинские войска вынуждены перебрасывать свои силы туда-сюда в различные точки напряжённости на Восточном фронте, пояснил профессор.
Министерство обороны сообщило, что с начала боевых действий в Курской области российские военные уничтожили более 10,1 тысячи украинских солдат.