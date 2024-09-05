https://1prime.ru/20240905/neft-851372575.html

Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+

Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+ - 05.09.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+

Мировые цены на нефть колеблются после того, как ОПЕК+ сообщил о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T19:58+0300

2024-09-05T19:58+0300

2024-09-05T19:58+0300

рынки

нефть

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются после того, как ОПЕК+ сообщил о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 72,82 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI — на 0,12%, до 69,28 доллара. Минутами ранее стоимость нефти переходила к снижению. В четверг вечером стало известно, что ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.

https://1prime.ru/20240905/opek-851372338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, нефть, опек