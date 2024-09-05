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Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+ - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+
Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+ - 05.09.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+
Мировые цены на нефть колеблются после того, как ОПЕК+ сообщил о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T19:58+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются после того, как ОПЕК+ сообщил о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 72,82 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI — на 0,12%, до 69,28 доллара. Минутами ранее стоимость нефти переходила к снижению. В четверг вечером стало известно, что ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.
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рынки, нефть, опек
Рынки, Нефть, ОПЕК
19:58 05.09.2024
 
Стоимость нефти колеблется после объявления ОПЕК+

Цена нефти колеблется после объявления ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются после того, как ОПЕК+ сообщил о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 72,82 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI — на 0,12%, до 69,28 доллара. Минутами ранее стоимость нефти переходила к снижению.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти
19:31
В четверг вечером стало известно, что ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.
 
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