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Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:08+0300
2024-09-05T08:08+0300
2024-09-05T08:08+0300
спецоперация на украине
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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россия, украина, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Песков: Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной