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Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:08+0300

2024-09-05T08:08+0300

2024-09-05T08:08+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

украина

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россия, украина, дмитрий песков