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"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран - 05.09.2024, ПРАЙМ
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"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T05:24+0300
2024-09-05T05:24+0300
вооружения
рособоронэкспорт
оружие
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "В 2024 году выполнили поставки в 26 стран", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Он отметил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок за 2023 год. "В 2024 году также активно работаем над выполнением показателей", - добавил Михеев. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
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рособоронэкспорт, оружие
Вооружения, Рособоронэкспорт, оружие
05:24 05.09.2024
 
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран

"Рособоронэкспорт" в 2024 году поставил продукцию в 26 стран

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.
"В 2024 году выполнили поставки в 26 стран", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне.
Он отметил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок за 2023 год.
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"В 2024 году также активно работаем над выполнением показателей", - добавил Михеев.
Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
 
ВооруженияРособоронэкспорторужие
 
 
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