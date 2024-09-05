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"Мы идем за вами": в США забили тревогу после сигнала России
"Мы идем за вами": в США забили тревогу после сигнала России - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Мы идем за вами": в США забили тревогу после сигнала России
Россия направила Западу предостережение, нанеся удар по Полтаве, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T19:27+0300
2024-09-05T19:27+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия направила Западу предостережение, нанеся удар по Полтаве, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Как отметил офицер, Полтава имеет большое значение в истории России."Полтава была местом поистине титанической битвы, в которой Россия и Швеция боролись за господство в Восточной и Северо-Восточной Европе. Во-вторых, здесь также располагался передовой командный пункт Гитлера во время Второй мировой войны. Так что город имеет символическое значение на многих уровнях, а настоящий посыл: мы идем за вами, теперь все кончено", — считает Макгрегор.Аналитик считает, что в будущем Запад столкнётся с проявлением этого предупреждения.Во вторник появилась информация о том, что российские военные атаковали Полтавский военный институт связи на Украине. Это учебное заведение готовило специалистов по направлениям радиолокационных станций (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Вооружённых силах Украины подтвердили, что в результате удара погибли десятки военнослужащих, а сотни были ранены. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в этом военном институте также работали иностранные инструкторы.
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украина, полтавская область, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Полтавская область, ВС РФ
"Мы идем за вами": в США забили тревогу после сигнала России
Полковник Макгрегор: Россия послала знак Западу ударом по Полтаве
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ.
Россия направила Западу предостережение, нанеся удар по Полтаве, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
Как отметил офицер, Полтава имеет большое значение в истории России.
"Полтава была местом поистине титанической битвы, в которой Россия и Швеция боролись за господство в Восточной и Северо-Восточной Европе. Во-вторых, здесь также располагался передовой командный пункт Гитлера во время Второй мировой войны. Так что город имеет символическое значение на многих уровнях, а настоящий посыл: мы идем за вами, теперь все кончено", — считает Макгрегор.
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Аналитик считает, что в будущем Запад столкнётся с проявлением этого предупреждения.
Во вторник появилась информация о том, что российские военные атаковали Полтавский военный институт связи на Украине. Это учебное заведение готовило специалистов по направлениям радиолокационных станций (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Вооружённых силах Украины подтвердили, что в результате удара погибли десятки военнослужащих, а сотни были ранены. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в этом военном институте также работали иностранные инструкторы.