https://1prime.ru/20240905/svo-851344344.html

Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева

Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева - 05.09.2024, ПРАЙМ

Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева

На улицах Киева появилась надпись "Za правду!", которая размещена на фоне флага России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T05:48+0300

2024-09-05T05:48+0300

2024-09-05T05:48+0300

спецоперация на украине

украина

киев

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ДОНЕЦК, 5 сен - ПРАЙМ. На улицах Киева появилась надпись "Za правду!", которая размещена на фоне флага России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы - есть! В Киеве - по адресу улица Гоголя, 7, - появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага", - рассказал он.По словам Лебедева, таким образом подпольщики заявляют о себе и воодушевляют других."Мы - в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории - мы есть!" - добавил собеседник агентства. Он также предоставил фотографии, где видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.

https://1prime.ru/20240810/himars-850791030.html

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украина, киев