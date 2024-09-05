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Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева
Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева - 05.09.2024, ПРАЙМ
Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева
На улицах Киева появилась надпись "Za правду!", которая размещена на фоне флага России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T05:48+0300
2024-09-05T05:48+0300
спецоперация на украине
украина
киев
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ДОНЕЦК, 5 сен - ПРАЙМ. На улицах Киева появилась надпись "Za правду!", которая размещена на фоне флага России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы - есть! В Киеве - по адресу улица Гоголя, 7, - появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага", - рассказал он.По словам Лебедева, таким образом подпольщики заявляют о себе и воодушевляют других."Мы - в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории - мы есть!" - добавил собеседник агентства. Он также предоставил фотографии, где видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.
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украина, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев
05:48 05.09.2024
 
Надписи в поддержку СВО появились на улицах Киева

Подполье сообщило о появлении на улицах Киева надписей в поддержку СВО

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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ДОНЕЦК, 5 сен - ПРАЙМ. На улицах Киева появилась надпись "Za правду!", которая размещена на фоне флага России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы - есть! В Киеве - по адресу улица Гоголя, 7, - появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага", - рассказал он.
По словам Лебедева, таким образом подпольщики заявляют о себе и воодушевляют других.
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"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске
10 августа, 07:59
"Мы - в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории - мы есть!" - добавил собеседник агентства.
Он также предоставил фотографии, где видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиев
 
 
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