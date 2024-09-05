https://1prime.ru/20240905/svo-851347041.html

Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Песков рассказал, почему Россия начала СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:39+0300

2024-09-05T08:39+0300

2024-09-05T08:39+0300

спецоперация на украине

россия

вэф-2024

украина

запад

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный представиетль Кремля Дмитрий Песков."Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал он в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ. Кроме того, пресс-секретарь президента России сообщил, что спецопеарция стала крайней мерой. По его словам, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России к дипломатическому урегулированию.

https://1prime.ru/20240904/peskov-851317627.html

украина

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россия, вэф-2024, украина, запад