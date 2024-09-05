https://1prime.ru/20240905/svo-851347041.html
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Песков рассказал, почему Россия начала СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:39+0300
2024-09-05T08:39+0300
2024-09-05T08:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный представиетль Кремля Дмитрий Песков."Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал он в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ. Кроме того, пресс-секретарь президента России сообщил, что спецопеарция стала крайней мерой. По его словам, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России к дипломатическому урегулированию.
https://1prime.ru/20240904/peskov-851317627.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЭФ-2024, УКРАИНА, ЗАПАД
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Песков: Россия начала СВО после отказа Запада от предложений о диалоге
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный представиетль Кремля Дмитрий Песков.
"Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал он в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ.
Кроме того, пресс-секретарь президента России сообщил, что спецопеарция стала крайней мерой. По его словам, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России к дипломатическому урегулированию.
Песков заявил о росте степени вовлеченности США в украинский конфликт