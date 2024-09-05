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Песков рассказал, почему Россия начала СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Песков рассказал, почему Россия начала СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:39+0300
2024-09-05T08:39+0300
спецоперация на украине
россия
вэф-2024
украина
запад
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный представиетль Кремля Дмитрий Песков."Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал он в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ. Кроме того, пресс-секретарь президента России сообщил, что спецопеарция стала крайней мерой. По его словам, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России к дипломатическому урегулированию.
https://1prime.ru/20240904/peskov-851317627.html
украина
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россия, вэф-2024, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЭФ-2024, УКРАИНА, ЗАПАД
08:39 05.09.2024
 
Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Песков: Россия начала СВО после отказа Запада от предложений о диалоге

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская специальная военная операция началась после того, как западные страны и Украина отказались от предложения о диалоге. Об этом рассказал официальный представиетль Кремля Дмитрий Песков.
"Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал он в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ.
Кроме того, пресс-секретарь президента России сообщил, что спецопеарция стала крайней мерой. По его словам, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России к дипломатическому урегулированию.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВЭФ-2024УКРАИНАЗАПАД
 
 
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