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Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО

Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО

Российская армия ускорила наступательные движения в зоне специальной военной операции, рассказал российский президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:41+0300

2024-09-05T10:41+0300

2024-09-05T10:41+0300

спецоперация на украине

россия

вэф-2024

владимир путин

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская армия ускорила наступательные движения в зоне специальной военной операции, рассказал российский президент Владимир Путин. "Перебросив в приграничные районы с нами достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Более того, Путин подчеркнул, что противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях на линии фронта. По его словам, российское Министерство обороны регулярно докладывает о ситуации в зоне боевых действий.Путин особенно отметил успех группировок "Восток" и "Центр".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, вэф-2024, владимир путин, украина