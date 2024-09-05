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Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО
Российская армия ускорила наступательные движения в зоне специальной военной операции, рассказал российский президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:41+0300
2024-09-05T10:41+0300
2024-09-05T10:41+0300
спецоперация на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская армия ускорила наступательные движения в зоне специальной военной операции, рассказал российский президент Владимир Путин. "Перебросив в приграничные районы с нами достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Более того, Путин подчеркнул, что противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях на линии фронта. По его словам, российское Министерство обороны регулярно докладывает о ситуации в зоне боевых действий.Путин особенно отметил успех группировок "Восток" и "Центр".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, владимир путин, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЭФ-2024, Владимир Путин, УКРАИНА
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО
Путин: российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская армия ускорила наступательные движения в зоне специальной военной операции, рассказал российский президент Владимир Путин.
"Перебросив в приграничные районы с нами достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Более того, Путин подчеркнул, что противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях на линии фронта. По его словам, российское Министерство обороны регулярно докладывает о ситуации в зоне боевых действий.
Путин особенно отметил успех группировок "Восток" и "Центр".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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