https://1prime.ru/20240905/svo-851370873.html

"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации

"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации

Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:37+0300

2024-09-05T17:37+0300

2024-09-05T17:37+0300

спецоперация на украине

россия

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative.Авторы публикации отметили, что Владимир Зеленский рискует стратегическим поражением на восточном фронте из-за наступления российских войск. Кроме того, Киев не обладает достаточными ресурсами и силами для возвращения потерянных земель и защиты территорий в этом регионе."Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, <…> в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — заключили в материале.Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия уничтожила более 10 тысяч украинских военнослужащих за время боев в Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851370225.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, донбасс