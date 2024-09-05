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"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240905/svo-851370873.html
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:37+0300
2024-09-05T17:37+0300
спецоперация на украине
россия
донбасс
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative.Авторы публикации отметили, что Владимир Зеленский рискует стратегическим поражением на восточном фронте из-за наступления российских войск. Кроме того, Киев не обладает достаточными ресурсами и силами для возвращения потерянных земель и защиты территорий в этом регионе."Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, &lt;…&gt; в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — заключили в материале.Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия уничтожила более 10 тысяч украинских военнослужащих за время боев в Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851370225.html
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россия, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДОНБАСС
17:37 05.09.2024
 
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации

AC: Россия приближается к полному освобождению Донбасса

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative.
Авторы публикации отметили, что Владимир Зеленский рискует стратегическим поражением на восточном фронте из-за наступления российских войск. Кроме того, Киев не обладает достаточными ресурсами и силами для возвращения потерянных земель и защиты территорий в этом регионе.
"Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, <…> в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — заключили в материале.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия уничтожила более 10 тысяч украинских военнослужащих за время боев в Курской области.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯДОНБАСС
 
 
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