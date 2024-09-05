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"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:37+0300
2024-09-05T17:37+0300
2024-09-05T17:37+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative.Авторы публикации отметили, что Владимир Зеленский рискует стратегическим поражением на восточном фронте из-за наступления российских войск. Кроме того, Киев не обладает достаточными ресурсами и силами для возвращения потерянных земель и защиты территорий в этом регионе."Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, <…> в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — заключили в материале.Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия уничтожила более 10 тысяч украинских военнослужащих за время боев в Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДОНБАСС
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
AC: Россия приближается к полному освобождению Донбасса
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса, говорится в материале издания American Conservative
.
Авторы публикации отметили, что Владимир Зеленский рискует стратегическим поражением на восточном фронте из-за наступления российских войск. Кроме того, Киев не обладает достаточными ресурсами и силами для возвращения потерянных земель и защиты территорий в этом регионе.
"Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, <…> в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — заключили в материале.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия уничтожила более 10 тысяч украинских военнослужащих за время боев в Курской области.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО