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"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ
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"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
Ситуация на линии фронат может кардинально измениться в случае взятия российской армией Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:13+0300
2024-09-05T17:13+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронат может кардинально измениться в случае взятия российской армией Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt."Они (российская армия — ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация", — сообщил он.Более того, генерал уточнил, что Вооруженным силам Украины пришлось ослабить позиции на этом участке, так как большая часть войска была отправлена в Крскую область.В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
17:13 05.09.2024
 
"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО

Катер: на фронте возникнет новая ситуация после взятия Россией Красноармейска

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронат может кардинально измениться в случае взятия российской армией Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
"Они (российская армия — ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация", — сообщил он.
Более того, генерал уточнил, что Вооруженным силам Украины пришлось ослабить позиции на этом участке, так как большая часть войска была отправлена в Крскую область.
В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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