https://1prime.ru/20240905/ukraina-851370225.html

"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО

"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО

Ситуация на линии фронат может кардинально измениться в случае взятия российской армией Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:13+0300

2024-09-05T17:13+0300

2024-09-05T17:13+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронат может кардинально измениться в случае взятия российской армией Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt."Они (российская армия — ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация", — сообщил он.Более того, генерал уточнил, что Вооруженным силам Украины пришлось ослабить позиции на этом участке, так как большая часть войска была отправлена в Крскую область.В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.

https://1prime.ru/20240905/vsu-851367643.html

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