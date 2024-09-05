Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T22:20+0300
2024-09-05T22:20+0300
спецоперация на украине
украина
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Риттер считает, что если во главе страны не встанет пророссийское правительство, Украина может перестать существовать как современное государство и превратится в неэффективную и недееспособную страну. Возможно, это её будущее, и это было бы наилучшим исходом для Украины.По мнению Риттера, вне зависимости от того, будут ли российские войска удерживать эти территории постоянно или временно, все они будут демилитаризованы и денацифицированы.В четверг на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта. Он отметил, что киевский режим выбрал иной путь, приняв точку зрения, навязанную Лондоном: отсутствие диалога. По мнению главы государства, создаётся впечатление, что власти Украины не беспокоятся о своей стране.
https://1prime.ru/20240905/kurskaya-oblast-851373772.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
22:20 05.09.2024
 
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину

Риттер: пророссийское правительство станет лучшим итогом для Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Риттер считает, что если во главе страны не встанет пророссийское правительство, Украина может перестать существовать как современное государство и превратится в неэффективную и недееспособную страну. Возможно, это её будущее, и это было бы наилучшим исходом для Украины.
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
21:37
По мнению Риттера, вне зависимости от того, будут ли российские войска удерживать эти территории постоянно или временно, все они будут демилитаризованы и денацифицированы.
В четверг на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта. Он отметил, что киевский режим выбрал иной путь, приняв точку зрения, навязанную Лондоном: отсутствие диалога. По мнению главы государства, создаётся впечатление, что власти Украины не беспокоятся о своей стране.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала