https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html

"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину

"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину

Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T22:20+0300

2024-09-05T22:20+0300

2024-09-05T22:20+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Риттер считает, что если во главе страны не встанет пророссийское правительство, Украина может перестать существовать как современное государство и превратится в неэффективную и недееспособную страну. Возможно, это её будущее, и это было бы наилучшим исходом для Украины.По мнению Риттера, вне зависимости от того, будут ли российские войска удерживать эти территории постоянно или временно, все они будут демилитаризованы и денацифицированы.В четверг на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта. Он отметил, что киевский режим выбрал иной путь, приняв точку зрения, навязанную Лондоном: отсутствие диалога. По мнению главы государства, создаётся впечатление, что власти Украины не беспокоятся о своей стране.

https://1prime.ru/20240905/kurskaya-oblast-851373772.html

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украина, всу, россия