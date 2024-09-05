https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T22:20+0300
2024-09-05T22:20+0300
2024-09-05T22:20+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Риттер считает, что если во главе страны не встанет пророссийское правительство, Украина может перестать существовать как современное государство и превратится в неэффективную и недееспособную страну. Возможно, это её будущее, и это было бы наилучшим исходом для Украины.По мнению Риттера, вне зависимости от того, будут ли российские войска удерживать эти территории постоянно или временно, все они будут демилитаризованы и денацифицированы.В четверг на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта. Он отметил, что киевский режим выбрал иной путь, приняв точку зрения, навязанную Лондоном: отсутствие диалога. По мнению главы государства, создаётся впечатление, что власти Украины не беспокоятся о своей стране.
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украина, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
Риттер: пророссийское правительство станет лучшим итогом для Украины
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ.
Создание пророссийского правительства в Украине стало бы наилучшим исходом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
Риттер считает, что если во главе страны не встанет пророссийское правительство, Украина может перестать существовать как современное государство и превратится в неэффективную и недееспособную страну. Возможно, это её будущее, и это было бы наилучшим исходом для Украины.
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По мнению Риттера, вне зависимости от того, будут ли российские войска удерживать эти территории постоянно или временно, все они будут демилитаризованы и денацифицированы.
В четверг на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта. Он отметил, что киевский режим выбрал иной путь, приняв точку зрения, навязанную Лондоном: отсутствие диалога. По мнению главы государства, создаётся впечатление, что власти Украины не беспокоятся о своей стране.