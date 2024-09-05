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В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ
В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ
Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:26+0300
2024-09-05T15:26+0300
2024-09-05T15:26+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область. Газета пишет, что никаких ощутимых военных успехов незаметно, "если они вообще произойдут". Издание отмечает, что с военной точки зрения вылазку Вооружённых сил Украины в Курской области нельзя признать успешной. В статье говорится, что Украина не смогла изменить ход боевых действий, вторгнувшись на территорию РФ.В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.
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украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ
Telegraph: ВСУ добьются хоть чего-нибудь при нападении на Курскую область
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область.
Газета пишет, что никаких ощутимых военных успехов незаметно, "если они вообще произойдут".
"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины
Издание отмечает, что с военной точки зрения вылазку Вооружённых сил Украины в Курской области нельзя признать успешной. В статье говорится, что Украина не смогла изменить ход боевых действий, вторгнувшись на территорию РФ.
В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.