https://1prime.ru/20240905/vsu-851367643.html

В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ

В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Британии усомнились в успехе Курской операции ВСУ

Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:26+0300

2024-09-05T15:26+0300

2024-09-05T15:26+0300

спецоперация на украине

украина

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область. Газета пишет, что никаких ощутимых военных успехов незаметно, "если они вообще произойдут". Издание отмечает, что с военной точки зрения вылазку Вооружённых сил Украины в Курской области нельзя признать успешной. В статье говорится, что Украина не смогла изменить ход боевых действий, вторгнувшись на территорию РФ.В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851367514.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, всу