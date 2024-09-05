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Главком ВСУ признал преимущество российских войск - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Главком ВСУ признал преимущество российских войск
Главком ВСУ признал преимущество российских войск - 05.09.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ признал преимущество российских войск
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, посетив линию фронта в четверг, признал, что украинская армия уступает российской в плане вооружения и... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T23:02+0300
2024-09-05T23:02+0300
спецоперация на украине
украина
всу
александр сырский
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, посетив линию фронта в четверг, признал, что украинская армия уступает российской в плане вооружения и численности личного состава.Сырский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что у противника (ВС РФ — прим. ред.) есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов и личном составе, а также танках и боевых машинах пехоты.. Как отметил главноком ВСУ, мобилизация является приоритетом для украинской армии. Он признал, что из-за нехватки времени ВСУ вынуждены в максимально короткие сроки готовить мобилизованных солдат перед отправкой на фронт.Украинский главком добавил, что обязательная базовая боевая подготовка занимает у военных ВСУ около одного месяца. В интернете распространены видео силовой мобилизации на Украине. Военкоматы, избивая мужчин мобилизационного возраста и применяя силу, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию. А на красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение двух месяцев обновить данные в военкомате. Также они должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права на управление автомобилем. Сроки демобилизации не прописаны, так как эту норму изъяли из документа.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
23:02 05.09.2024
 
Главком ВСУ признал преимущество российских войск

Сырский: ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, посетив линию фронта в четверг, признал, что украинская армия уступает российской в плане вооружения и численности личного состава.
Сырский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что у противника (ВС РФ — прим. ред.) есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов и личном составе, а также танках и боевых машинах пехоты..
Как отметил главноком ВСУ, мобилизация является приоритетом для украинской армии. Он признал, что из-за нехватки времени ВСУ вынуждены в максимально короткие сроки готовить мобилизованных солдат перед отправкой на фронт.
Украинский главком добавил, что обязательная базовая боевая подготовка занимает у военных ВСУ около одного месяца.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
22:20
В интернете распространены видео силовой мобилизации на Украине. Военкоматы, избивая мужчин мобилизационного возраста и применяя силу, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию. А на красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение двух месяцев обновить данные в военкомате. Также они должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права на управление автомобилем. Сроки демобилизации не прописаны, так как эту норму изъяли из документа.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУАлександр Сырский
 
 
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