https://1prime.ru/20240905/vsu-851374589.html

Главком ВСУ признал преимущество российских войск

Главком ВСУ признал преимущество российских войск - 05.09.2024, ПРАЙМ

Главком ВСУ признал преимущество российских войск

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, посетив линию фронта в четверг, признал, что украинская армия уступает российской в плане вооружения и... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T23:02+0300

2024-09-05T23:02+0300

2024-09-05T23:02+0300

спецоперация на украине

украина

всу

александр сырский

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, посетив линию фронта в четверг, признал, что украинская армия уступает российской в плане вооружения и численности личного состава.Сырский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что у противника (ВС РФ — прим. ред.) есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов и личном составе, а также танках и боевых машинах пехоты.. Как отметил главноком ВСУ, мобилизация является приоритетом для украинской армии. Он признал, что из-за нехватки времени ВСУ вынуждены в максимально короткие сроки готовить мобилизованных солдат перед отправкой на фронт.Украинский главком добавил, что обязательная базовая боевая подготовка занимает у военных ВСУ около одного месяца. В интернете распространены видео силовой мобилизации на Украине. Военкоматы, избивая мужчин мобилизационного возраста и применяя силу, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию. А на красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение двух месяцев обновить данные в военкомате. Также они должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права на управление автомобилем. Сроки демобилизации не прописаны, так как эту норму изъяли из документа.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html

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украина, всу, александр сырский