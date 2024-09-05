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Юань открыл торги 5 сентября снижением
Юань открыл торги 5 сентября снижением - 05.09.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 5 сентября снижением
Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:17+0300
2024-09-05T10:17+0300
2024-09-05T10:17+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск падает на 22 копейки - до 12,47 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 12,74 рубля.
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россия, курсы валют, юань, рубль, валютные торги
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курсы валют, юань, рубль, валютные торги
Юань открыл торги 5 сентября снижением
Курс юаня резко перешел к снижению до 12,47 рубля
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск падает на 22 копейки - до 12,47 рубля.
Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 12,74 рубля.