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Юань открыл торги 5 сентября снижением

Юань открыл торги 5 сентября снижением - 05.09.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 5 сентября снижением

Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:17+0300

2024-09-05T10:17+0300

2024-09-05T10:17+0300

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск падает на 22 копейки - до 12,47 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 12,74 рубля.

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россия, курсы валют, юань, рубль, валютные торги