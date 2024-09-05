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Юань снизился к рублю после резкого роста в среду

Юань снизился к рублю после резкого роста в среду - 05.09.2024, ПРАЙМ

Юань снизился к рублю после резкого роста в среду

Курс рубля в четверг продолжает расти к юаню: китайская валюта после сильного скачка в среду откатилась в район 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T13:37+0300

2024-09-05T13:37+0300

2024-09-05T13:37+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжает расти к юаню: китайская валюта после сильного скачка в среду откатилась в район 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск падает на 17 копеек - до 12,52 рубля. На открытии торгов курс юаня по инерции повышался, максимально до 12,74 рубля, после скачка более чем на 4% в среду. Однако уже в первые минуты торгов юань ушел в минус. В среду не было никаких фундаментальных причин для резкого снижения рубля к юаню на Мосбирже, тем более что доллар укрепился к рублю лишь на скромные 0,3%, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Вероятно, вчера просто возник локальный дефицит китайской валюты при увеличении спроса на нее со стороны крупных импортеров. Сегодня ждем откат курса юаня ближе к отметке 12 рублей", - комментирует он. Евгений Кошелев из Росбанка ожидает стабилизации ставок по юаням, взлет которых обусловил рост курса валюты КНР в среду, на "более вменяемых уровнях". "Однако в дальнейшем ставка может оставаться двузначной", - полагает он. Сейчас ставка RUSFAR CNY на Мосбирже составляет около 72% годовых, хотя среду подскакивала выше 200%.

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мосбиржа, юань