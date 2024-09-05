https://1prime.ru/20240905/yuan-851363390.html
Юань снизился к рублю после резкого роста в среду
Юань снизился к рублю после резкого роста в среду - 05.09.2024, ПРАЙМ
Юань снизился к рублю после резкого роста в среду
Курс рубля в четверг продолжает расти к юаню: китайская валюта после сильного скачка в среду откатилась в район 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T13:37+0300
2024-09-05T13:37+0300
2024-09-05T13:37+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжает расти к юаню: китайская валюта после сильного скачка в среду откатилась в район 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск падает на 17 копеек - до 12,52 рубля. На открытии торгов курс юаня по инерции повышался, максимально до 12,74 рубля, после скачка более чем на 4% в среду. Однако уже в первые минуты торгов юань ушел в минус. В среду не было никаких фундаментальных причин для резкого снижения рубля к юаню на Мосбирже, тем более что доллар укрепился к рублю лишь на скромные 0,3%, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Вероятно, вчера просто возник локальный дефицит китайской валюты при увеличении спроса на нее со стороны крупных импортеров. Сегодня ждем откат курса юаня ближе к отметке 12 рублей", - комментирует он. Евгений Кошелев из Росбанка ожидает стабилизации ставок по юаням, взлет которых обусловил рост курса валюты КНР в среду, на "более вменяемых уровнях". "Однако в дальнейшем ставка может оставаться двузначной", - полагает он. Сейчас ставка RUSFAR CNY на Мосбирже составляет около 72% годовых, хотя среду подскакивала выше 200%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bc75d8cb5c08fc823b07c101fbcd0c60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань снизился к рублю после резкого роста в среду
Юань после сильного скачка в среду откатился в район 12,5 рублей
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжает расти к юаню: китайская валюта после сильного скачка в среду откатилась в район 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск падает на 17 копеек - до 12,52 рубля.
На открытии торгов курс юаня по инерции повышался, максимально до 12,74 рубля, после скачка более чем на 4% в среду. Однако уже в первые минуты торгов юань ушел в минус.
В среду не было никаких фундаментальных причин для резкого снижения рубля к юаню на Мосбирже, тем более что доллар укрепился к рублю лишь на скромные 0,3%, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Вероятно, вчера просто возник локальный дефицит китайской валюты при увеличении спроса на нее со стороны крупных импортеров. Сегодня ждем откат курса юаня ближе к отметке 12 рублей", - комментирует он.
Евгений Кошелев из Росбанка ожидает стабилизации ставок по юаням, взлет которых обусловил рост курса валюты КНР в среду, на "более вменяемых уровнях". "Однако в дальнейшем ставка может оставаться двузначной", - полагает он.
Сейчас ставка RUSFAR CNY на Мосбирже составляет около 72% годовых, хотя среду подскакивала выше 200%.