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В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского и его режима
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского и его режима - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского и его режима
Режим Владимира Зеленского сейчас де-юре нелегитимен, однако де-факто продолжает свою деятельность, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:39+0300
2024-09-05T08:39+0300
2024-09-05T08:58+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского сейчас де-юре нелегитимен, однако де-факто продолжает свою деятельность, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти. Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность", - сказал он в интервью "Известиям".По словам представителя Кремля, Киеву со временем будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в соответствие с ситуацией де-юре."Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", - заявил Песков.На просьбу уточнить, означает ли это, что Москва не считает Зеленского легитимным лидером, Песков отметил: "де-юре президент Зеленский сейчас не является легитимным президентом".Представитель Кремля добавил, что Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти", сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно."По мере того, как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить... Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти", - сказал он
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украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского и его режима
Песков: режим Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского сейчас де-юре нелегитимен, однако де-факто продолжает свою деятельность, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти. Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность", - сказал он в интервью "Известиям".
По словам представителя Кремля, Киеву со временем будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в соответствие с ситуацией де-юре.
"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского
"Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", - заявил Песков.
На просьбу уточнить, означает ли это, что Москва не считает Зеленского легитимным лидером, Песков отметил: "де-юре президент Зеленский сейчас не является легитимным президентом".
Представитель Кремля добавил, что Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти", сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно.
"По мере того, как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить... Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти", - сказал он