https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851371546.html

"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

Владимир Зеленский намерен "отправить на смерть" самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T18:42+0300

2024-09-05T18:42+0300

2024-09-05T18:42+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен "отправить на смерть" самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на новость о возможном снижении призывного возраста на Украине."Диктатор Зеленский теперь отправит в могилу самых молодых украинцев", — написал Боуз.По его мнению, западные союзники лидера киевского режима будут просто присутствовать и поздравлять его.В четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь киевский режим может начать отправлять на фронт детей. По словам президента, это напоминает действия фашистской Германии. Глава государства отметил, что такое поведение украинских властей вызывает тревогу и свидетельствует о том, что они не заботятся о своей стране и народе.

https://1prime.ru/20240905/svo-851370873.html

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украина, всу, владимир зеленский