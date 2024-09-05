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"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский намерен "отправить на смерть" самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T18:42+0300
2024-09-05T18:42+0300
2024-09-05T18:42+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен "отправить на смерть" самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на новость о возможном снижении призывного возраста на Украине."Диктатор Зеленский теперь отправит в могилу самых молодых украинцев", — написал Боуз.По его мнению, западные союзники лидера киевского режима будут просто присутствовать и поздравлять его.В четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь киевский режим может начать отправлять на фронт детей. По словам президента, это напоминает действия фашистской Германии. Глава государства отметил, что такое поведение украинских властей вызывает тревогу и свидетельствует о том, что они не заботятся о своей стране и народе.
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украина, всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Боуз: Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский намерен "отправить на смерть" самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
Так он отреагировал на новость о возможном снижении призывного возраста на Украине.
"Диктатор Зеленский теперь отправит в могилу самых молодых украинцев", — написал Боуз.
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
По его мнению, западные союзники лидера киевского режима будут просто присутствовать и поздравлять его.
В четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь киевский режим может начать отправлять на фронт детей. По словам президента, это напоминает действия фашистской Германии. Глава государства отметил, что такое поведение украинских властей вызывает тревогу и свидетельствует о том, что они не заботятся о своей стране и народе.