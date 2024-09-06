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Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева

Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева - 06.09.2024, ПРАЙМ

Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева

Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T21:06+0300

2024-09-06T21:06+0300

2024-09-06T21:06+0300

франция

украина

активы

замороженные российские активы

оружие

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ПАРИЖ, 6 сен - ПРАЙМ. Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции. Еврокомиссия и Генеральная дирекция по вооружению достигли соглашения о выделении 300 миллионов евро на приобретение у французских производителей материалов, которые являются приоритетными для Украины в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны. Эти средства будут использованы для оперативной закупки необходимых материалов в течение 2024 года.Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине. Уже переведены 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что ЕС меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование из доходов от иммобилизованных российских активов.После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов РФ. Из них 200 млрд евро находятся в ЕС на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. Отмечалось, что ЕС нацелился не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать, если ее активы на Западе конфискуют.

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франция, украина, активы, замороженные российские активы, оружие