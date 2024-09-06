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Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева
Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева - 06.09.2024, ПРАЙМ
Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева
Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T21:06+0300
2024-09-06T21:06+0300
франция
украина
активы
замороженные российские активы
оружие
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ПАРИЖ, 6 сен - ПРАЙМ. Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции. Еврокомиссия и Генеральная дирекция по вооружению достигли соглашения о выделении 300 миллионов евро на приобретение у французских производителей материалов, которые являются приоритетными для Украины в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны. Эти средства будут использованы для оперативной закупки необходимых материалов в течение 2024 года.Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине. Уже переведены 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что ЕС меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование из доходов от иммобилизованных российских активов.После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов РФ. Из них 200 млрд евро находятся в ЕС на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. Отмечалось, что ЕС нацелился не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать, если ее активы на Западе конфискуют.
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франция, украина, активы, замороженные российские активы, оружие
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, активы, замороженные российские активы, оружие
21:06 06.09.2024
 
Франция получит средства из доходов активов РФ на закупку оружия для Киева

Франция получит 300 млн евро из доходов от активов РФ на закупку оружия для Киева

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 6 сен - ПРАЙМ. Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции.
Еврокомиссия и Генеральная дирекция по вооружению достигли соглашения о выделении 300 миллионов евро на приобретение у французских производителей материалов, которые являются приоритетными для Украины в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны. Эти средства будут использованы для оперативной закупки необходимых материалов в течение 2024 года.
Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Шеф Пентагона обозначил, как закончится конфликт на Украине
18:04
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине. Уже переведены 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что ЕС меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование из доходов от иммобилизованных российских активов.
После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов РФ. Из них 200 млрд евро находятся в ЕС на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. Отмечалось, что ЕС нацелился не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать, если ее активы на Западе конфискуют.
 
ФРАНЦИЯУКРАИНАактивызамороженные российские активыоружие
 
 
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