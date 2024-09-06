Курс доллара сохраняет траекторию около 89 рублей

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В четверг, 5 сентября, по итогам дня валюты закрылись разнонаправленно против рубля на фоне внешних факторов и внутренних экономических показателей. Курс доллара повысился на 0,13%, до 88,98 руб., курс евро - на 0,09%, до 98,22 руб. Пара юань/рубль снизилась на 1,57%, до 12,49 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы на 6 сентября: доллар - 89,7044 руб., евро - 99,1927 руб. Укрепление юаня остановилось на уровне 12,90 руб. Ситуация по юаню начала стабилизироваться. Банк России рассматривает возможность увеличения предложения по валютным свопам в юанях для улучшения ситуации с ликвидностью. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 89 руб. Ожидается, что движение доллара сохранится на текущем уровне. Нефтяной рынок Цены на нефть попытались вырасти, но торги завершились в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,05%, до $72,68. Несмотря на позитивные новости, сохраняются опасения относительно спроса на нефть в Китае, крупнейшем мировом импортере, из-за замедления экономического роста страны. В пятницу, 6 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,65. Покупатели пока игнорируют положительные факторы. Есть риски скатывания цены до $71,71. Возможно, от этого уровня повысится активность покупателей. Поддержку ценам оказывают:• Значительное сокращение коммерческих запасов нефти в США на 6,873 млн баррелей.• Договоренность стран ОПЕК+ об отсрочке на два месяца запланированного повышения нефтедобычи, которое ожидалось в октябре. Фондовый рынок Индекс Мосбиржи вырос на 0,63%, до 2621,62 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,24%, до 920,65 п. Российский рынок акций активно рос в первой половине торговой сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум текущей недели. Этому способствовали данные Росстата, показавшие недельную дефляцию впервые с февраля 2023 года и дальнейшее снижение годовой инфляции. Это увеличивает вероятность того, что ЦБ воздержится от повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Во второй половине дня индекс растерял более половины дневного роста на фоне снижения цен на нефть и усиления геополитической неопределенности. Отскок индекса на 5,9% от минимума 2512,70 п. хорош для продолжения восходящей коррекции, но недостаточен из-за повышенных объемов во время падения на фьючерсе. Следим за уровнем 2600 п., поскольку падение индекса ниже усилит давление и вернет курс к уровню 2512 п. Чтобы сломить медвежий тренд, нужно закрыться выше 2810 п. Несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует признаки устойчивости. Президент Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2024 году может превысить показатель 2023 года (3,6%). За первое полугодие 2024 года рост экономики составил 4,6%. Консолидированный бюджет РФ за январь-июль 2024 года исполнен с профицитом в 1 трлн 14,2 млрд рублей, что свидетельствует о стабильности финансовой системы страны.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В четверг, 5 сентября, по итогам дня валюты закрылись разнонаправленно против рубля на фоне внешних факторов и внутренних экономических показателей. Курс доллара повысился на 0,13%, до 88,98 руб., курс евро - на 0,09%, до 98,22 руб. Пара юань/рубль снизилась на 1,57%, до 12,49 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы на 6 сентября: доллар - 89,7044 руб., евро - 99,1927 руб.
Укрепление юаня остановилось на уровне 12,90 руб. Ситуация по юаню начала стабилизироваться. Банк России рассматривает возможность увеличения предложения по валютным свопам в юанях для улучшения ситуации с ликвидностью.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 89 руб. Ожидается, что движение доллара сохранится на текущем уровне.
Нефтяной рынок
Цены на нефть попытались вырасти, но торги завершились в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,05%, до $72,68. Несмотря на позитивные новости, сохраняются опасения относительно спроса на нефть в Китае, крупнейшем мировом импортере, из-за замедления экономического роста страны.
В пятницу, 6 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,65. Покупатели пока игнорируют положительные факторы. Есть риски скатывания цены до $71,71. Возможно, от этого уровня повысится активность покупателей.
Поддержку ценам оказывают: • Значительное сокращение коммерческих запасов нефти в США на 6,873 млн баррелей. • Договоренность стран ОПЕК+ об отсрочке на два месяца запланированного повышения нефтедобычи, которое ожидалось в октябре.
Фондовый рынок
Индекс Мосбиржи вырос на 0,63%, до 2621,62 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,24%, до 920,65 п. Российский рынок акций активно рос в первой половине торговой сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум текущей недели. Этому способствовали данные Росстата, показавшие недельную дефляцию впервые с февраля 2023 года и дальнейшее снижение годовой инфляции. Это увеличивает вероятность того, что ЦБ воздержится от повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Во второй половине дня индекс растерял более половины дневного роста на фоне снижения цен на нефть и усиления геополитической неопределенности.
Отскок индекса на 5,9% от минимума 2512,70 п. хорош для продолжения восходящей коррекции, но недостаточен из-за повышенных объемов во время падения на фьючерсе. Следим за уровнем 2600 п., поскольку падение индекса ниже усилит давление и вернет курс к уровню 2512 п. Чтобы сломить медвежий тренд, нужно закрыться выше 2810 п.
Несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует признаки устойчивости. Президент Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2024 году может превысить показатель 2023 года (3,6%). За первое полугодие 2024 года рост экономики составил 4,6%. Консолидированный бюджет РФ за январь-июль 2024 года исполнен с профицитом в 1 трлн 14,2 млрд рублей, что свидетельствует о стабильности финансовой системы страны.
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