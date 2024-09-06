Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Наши авто не хуже. Россия может пригодиться Китаю - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240906/avto-851330822.html
Наши авто не хуже. Россия может пригодиться Китаю
Наши авто не хуже. Россия может пригодиться Китаю - 06.09.2024, ПРАЙМ
Наши авто не хуже. Россия может пригодиться Китаю
Россия обладает рядом технологических преимуществ, которые могут представлять интерес для китайских производителей. Эти преимущества охватывают широкий спектр... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:00+0300
2024-09-06T08:00+0300
китайские авто
авто
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851330822.jpg?1725598804
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Россия обладает рядом технологических преимуществ, которые могут представлять интерес для китайских производителей. Эти преимущества охватывают широкий спектр областей: от материаловедения до специализированного транспорта и программного обеспечения.Одним из ключевых направлений, где российские разработки могут быть особенно привлекательны, является металлургия, в частности, работа с алюминием и его сплавами. Россия достигла высокого уровня в создании новых алюминиевых сплавов, что особенно актуально в контексте развития электромобилей. Современные электрические транспортные средства содержат значительное количество алюминия в своей конструкции, что обусловлено необходимостью снижения общего веса автомобиля для компенсации тяжести аккумуляторных батарей. Российские технологии в области алюминиевых сплавов могут предложить решения, позволяющие существенно облегчить конструкцию электромобилей, тем самым повышая их эффективность и запас хода.Другая область, где Россия обладает значительным опытом, - это разработка вездеходов. В условиях растущего интереса к освоению труднодоступных территорий как в России, так и в Китае, этот опыт может оказаться весьма ценным. Российские инженеры накопили обширные знания в создании транспортных средств, способных эффективно функционировать в экстремальных условиях. Это касается не только конструкции самих машин, но и разработки специализированных трансмиссий, шин, систем навигации и жизнеобеспечения. Такие технологии могут найти применение не только в специализированной технике, но и в повышении проходимости и надежности коммерческих автомобилей.Еще одно перспективное направление - разработка малогабаритных газотурбинных двигателей. Россия имеет богатый опыт в создании газотурбинных установок, и в последние годы реализовано несколько совместных с Китаем проектов по разработке компактных газотурбин для гибридных силовых установок. Хотя сейчас эта технология в основном применяется в стратегическом транспорте, она имеет потенциал для использования в гражданском автомобилестроении, особенно в контексте развития гибридных транспортных средств.В сфере информационных технологий Россия может предложить конкурентоспособные решения для бортовых информационных систем. Российские специалисты обладают высоким уровнем компетенции в области математического моделирования, создания алгоритмов управления и разработки программного обеспечения. Эти навыки особенно важны в контексте растущей автоматизации транспортных средств и развития технологий автономного вождения. Однако стоит отметить, что российским разработчикам часто не хватает опыта в создании удобных пользовательских интерфейсов и эффективного маркетингового продвижения своих продуктов на международном рынке.Особого внимания заслуживает область кибербезопасности автомобильных систем. Россия имеет одну из сильнейших школ кибербезопасности безопасности в мире. Ярким примером успеха российских разработок в этой сфере является широкое использование продуктов "Лаборатории Касперского" не только для защиты персональных компьютеров, но и в высокотехнологичных отраслях, таких как автоспорт. Одни из топовых команд Формулы-1 на протяжении нескольких лет использовали решения Касперского для защиты своих цифровых систем. В условиях растущей цифровизации автомобилей и увеличения числа электронных компонентов, опыт России в области кибербезопасности может оказаться крайне востребованным.Однако, несмотря на наличие передовых технологий, существуют определенные сложности в их интеграции в китайские автомобили. Одна из основных проблем - это ограниченный доступ к протоколам связи и алгоритмам управления, используемым в китайских автомобилях. Без полного доступа к этим системам сложно создать по-настоящему интегрированные и эффективные решения. Кроме того, возникают вопросы, связанные с правами на владение программным обеспечением и интеллектуальной собственностью.Важно отметить, что для успешного технологического обмена необходима четкая стратегия развития и локализации производства. Опыт Китая в сотрудничестве с европейскими и американскими производителями показывает, что постепенное увеличение уровня локализации с передачей технологий может привести к значительному технологическому прогрессу. Однако в случае с российско-китайским сотрудничеством в автомобильной сфере этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы.Потенциал российских разработок в автомобильной сфере значителен и разнообразен. От инновационных материалов и специализированных транспортных средств до передовых IT-решений и систем безопасности - Россия может предложить технологии, способные заинтересовать китайских производителей. Однако для реализации этого потенциала необходимо преодолеть ряд технических и организационных барьеров, а также выработать эффективную стратегию технологического обмена и локализации производства.Автор - Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха
https://1prime.ru/20240904/avto-851329125.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Пабло Итурралде
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849736422_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_39fdcc095db9a19403af6b8250859567.png
Пабло Итурралде
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849736422_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_39fdcc095db9a19403af6b8250859567.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китайские авто, авто, мнения аналитиков
китайские авто, Авто, Мнения аналитиков
08:00 06.09.2024
 
Наши авто не хуже. Россия может пригодиться Китаю

Эксперт Итурралде: российские разработки в сфере транспорта интересны китайцам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха
Пабло Итурралде
Директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха
Все материалы
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Россия обладает рядом технологических преимуществ, которые могут представлять интерес для китайских производителей. Эти преимущества охватывают широкий спектр областей: от материаловедения до специализированного транспорта и программного обеспечения.
Одним из ключевых направлений, где российские разработки могут быть особенно привлекательны, является металлургия, в частности, работа с алюминием и его сплавами. Россия достигла высокого уровня в создании новых алюминиевых сплавов, что особенно актуально в контексте развития электромобилей. Современные электрические транспортные средства содержат значительное количество алюминия в своей конструкции, что обусловлено необходимостью снижения общего веса автомобиля для компенсации тяжести аккумуляторных батарей. Российские технологии в области алюминиевых сплавов могут предложить решения, позволяющие существенно облегчить конструкцию электромобилей, тем самым повышая их эффективность и запас хода.
Другая область, где Россия обладает значительным опытом, - это разработка вездеходов. В условиях растущего интереса к освоению труднодоступных территорий как в России, так и в Китае, этот опыт может оказаться весьма ценным. Российские инженеры накопили обширные знания в создании транспортных средств, способных эффективно функционировать в экстремальных условиях. Это касается не только конструкции самих машин, но и разработки специализированных трансмиссий, шин, систем навигации и жизнеобеспечения. Такие технологии могут найти применение не только в специализированной технике, но и в повышении проходимости и надежности коммерческих автомобилей.
Еще одно перспективное направление - разработка малогабаритных газотурбинных двигателей. Россия имеет богатый опыт в создании газотурбинных установок, и в последние годы реализовано несколько совместных с Китаем проектов по разработке компактных газотурбин для гибридных силовых установок. Хотя сейчас эта технология в основном применяется в стратегическом транспорте, она имеет потенциал для использования в гражданском автомобилестроении, особенно в контексте развития гибридных транспортных средств.
В сфере информационных технологий Россия может предложить конкурентоспособные решения для бортовых информационных систем. Российские специалисты обладают высоким уровнем компетенции в области математического моделирования, создания алгоритмов управления и разработки программного обеспечения. Эти навыки особенно важны в контексте растущей автоматизации транспортных средств и развития технологий автономного вождения. Однако стоит отметить, что российским разработчикам часто не хватает опыта в создании удобных пользовательских интерфейсов и эффективного маркетингового продвижения своих продуктов на международном рынке.
Особого внимания заслуживает область кибербезопасности автомобильных систем. Россия имеет одну из сильнейших школ кибербезопасности безопасности в мире. Ярким примером успеха российских разработок в этой сфере является широкое использование продуктов "Лаборатории Касперского" не только для защиты персональных компьютеров, но и в высокотехнологичных отраслях, таких как автоспорт. Одни из топовых команд Формулы-1 на протяжении нескольких лет использовали решения Касперского для защиты своих цифровых систем. В условиях растущей цифровизации автомобилей и увеличения числа электронных компонентов, опыт России в области кибербезопасности может оказаться крайне востребованным.
Однако, несмотря на наличие передовых технологий, существуют определенные сложности в их интеграции в китайские автомобили. Одна из основных проблем - это ограниченный доступ к протоколам связи и алгоритмам управления, используемым в китайских автомобилях. Без полного доступа к этим системам сложно создать по-настоящему интегрированные и эффективные решения. Кроме того, возникают вопросы, связанные с правами на владение программным обеспечением и интеллектуальной собственностью.
Важно отметить, что для успешного технологического обмена необходима четкая стратегия развития и локализации производства. Опыт Китая в сотрудничестве с европейскими и американскими производителями показывает, что постепенное увеличение уровня локализации с передачей технологий может привести к значительному технологическому прогрессу. Однако в случае с российско-китайским сотрудничеством в автомобильной сфере этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы.
Потенциал российских разработок в автомобильной сфере значителен и разнообразен. От инновационных материалов и специализированных транспортных средств до передовых IT-решений и систем безопасности - Россия может предложить технологии, способные заинтересовать китайских производителей. Однако для реализации этого потенциала необходимо преодолеть ряд технических и организационных барьеров, а также выработать эффективную стратегию технологического обмена и локализации производства.
Автор - Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Запчасти на китайские авто дорожают сногсшибательными темпами
4 сентября, 12:47

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
китайские автоАвтоМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала