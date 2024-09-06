https://1prime.ru/20240906/avto-851384899.html

Неубиваемая альтернатива китайским авто: кроссовер до 2 млн рублей

Неубиваемая альтернатива китайским авто: кроссовер до 2 млн рублей - 06.09.2024, ПРАЙМ

Неубиваемая альтернатива китайским авто: кроссовер до 2 млн рублей

Один из интересных полноразмерных кроссоверов на вторичном рынке, который может составить конкуренцию новой Веста SW Cross и китайскому автопрому - Renault... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:25+0300

2024-09-06T11:25+0300

2024-09-06T11:25+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Один из интересных полноразмерных кроссоверов на вторичном рынке, который может составить конкуренцию новой Веста SW Cross и китайскому автопрому - Renault Arkana. Как выбрать правильный экземпляр этой модели, разбирался "За рулем". По словам эксперта издания Сергея Зиновьева, на рынке авто с пробегом Arkana представлена обильнее, чем более массовый Duster. При этом у нее модный кузов кросс-купе и интересное оснащение.Это связано с тем, что у массового покупателя вызывает недоверие отсутствие гидроавтомата, двухлитрового атмосферника и дизеля. Есть версия с вариатором и турбомотором 1,3, но она тоже не впечатляет.Единственная долговечная комбинация - базовый атмосферник H4M 1.6 (114 л. с.) и классическая "механика", которые успешно пройдут до 300 тысяч километров. Вариаторы, которыми комплектуется авто, часто барахлят уже на 150 тысячах пробега. Однако в целом машина достаточно надежна, и до 100 тысяч внезапные поломки случаются нечасто. И, наконец, цена: до 1,9 миллиона рублей. При этом на рынке немало трех-пятилетних экземпляров, в том числе, с пробегом до 50 тысяч километров.Еще один плюс Arkana - снабжение запчастями и сервис осуществляется через фирменные центры Lada и магазины. Так что с обслуживанием проблем не будет, делает вывод эксперт.

https://1prime.ru/20240906/avto-851330822.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, renault