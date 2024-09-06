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Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами
Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами - 06.09.2024, ПРАЙМ
Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами
Китайская марка Wey, принадлежащая Great Wall Motors, представит новый гибридный кроссовер со спальными местами Wey 07 на российском рынке, сообщают "Известия". | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:28+0300
2024-09-06T11:28+0300
россия
авто
кроссовер
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайская марка Wey, принадлежащая Great Wall Motors, представит новый гибридный кроссовер со спальными местами Wey 07 на российском рынке, сообщают "Известия".Модель будет доступна для предварительного заказа с 13 сентября. Wey 07 имеет длину 5156 мм и трехрядный шестиместный салон. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 л.с., двигатель внутреннего сгорания и два электромотора, общая мощность которых составляет 517 л.с. и 930 Нм крутящего момента.Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и достигать максимальной скорости 190 км/ч. Wey 07 также имеет электрический пробег 201 км и общий запас хода 1140 км.В салоне представлены различные опции, включая кожаную отделку, регулировку сидений с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой с 16 динамиками и улучшенной шумоизоляцией.Цена нового Wey 07 составляет 6,8 млн рублей. Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и имеет зимний пакет, заключили в издании.
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россия, авто, кроссовер
РОССИЯ, Авто, кроссовер
11:28 06.09.2024
 
Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами

"Известия": в России стартуют продажи гибридного кроссовера Wey 07

© Фото : Great Wall MotorАвтомобиль Wey 07
Автомобиль Wey 07 - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© Фото : Great Wall Motor
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайская марка Wey, принадлежащая Great Wall Motors, представит новый гибридный кроссовер со спальными местами Wey 07 на российском рынке, сообщают "Известия".
Модель будет доступна для предварительного заказа с 13 сентября. Wey 07 имеет длину 5156 мм и трехрядный шестиместный салон. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 л.с., двигатель внутреннего сгорания и два электромотора, общая мощность которых составляет 517 л.с. и 930 Нм крутящего момента.
Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и достигать максимальной скорости 190 км/ч. Wey 07 также имеет электрический пробег 201 км и общий запас хода 1140 км.
В салоне представлены различные опции, включая кожаную отделку, регулировку сидений с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой с 16 динамиками и улучшенной шумоизоляцией.
Цена нового Wey 07 составляет 6,8 млн рублей. Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и имеет зимний пакет, заключили в издании.
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