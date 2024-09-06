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Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами

Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами - 06.09.2024, ПРАЙМ

Wey начнет продажи в России большого кроссовера со спальными местами

Китайская марка Wey, принадлежащая Great Wall Motors, представит новый гибридный кроссовер со спальными местами Wey 07 на российском рынке, сообщают "Известия". | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:28+0300

2024-09-06T11:28+0300

2024-09-06T11:28+0300

россия

авто

кроссовер

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайская марка Wey, принадлежащая Great Wall Motors, представит новый гибридный кроссовер со спальными местами Wey 07 на российском рынке, сообщают "Известия".Модель будет доступна для предварительного заказа с 13 сентября. Wey 07 имеет длину 5156 мм и трехрядный шестиместный салон. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 л.с., двигатель внутреннего сгорания и два электромотора, общая мощность которых составляет 517 л.с. и 930 Нм крутящего момента.Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и достигать максимальной скорости 190 км/ч. Wey 07 также имеет электрический пробег 201 км и общий запас хода 1140 км.В салоне представлены различные опции, включая кожаную отделку, регулировку сидений с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой с 16 динамиками и улучшенной шумоизоляцией.Цена нового Wey 07 составляет 6,8 млн рублей. Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и имеет зимний пакет, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240902/hyundai-851279696.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, кроссовер