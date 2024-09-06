https://1prime.ru/20240906/avto-851388857.html
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин - 06.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин
Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:26+0300
2024-09-06T13:26+0300
2024-09-06T13:26+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794041_0:52:3031:1756_1920x0_80_0_0_311fb2e48b7e4838410b59235fe71dbe.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.По мнению эксперта, турбомоторы в китайских автомобилях недолговечны, а также обладают невысокой мощностью. Также у китайских авто возникают проблемы с переключением передач, особенно у тех, которые оснащены роботизированной трансмиссией.Буров отметил, что Еще одним недостатком является ненадежность подвески, которая не рассчитана на российские дороги и может выйти из строя даже при небольшом пробеге.Кроме того, в картографических системах некоторых новых китайских автомобилей могут быть некорректно переведены пункты меню. Эксперт заключил, что при выборе нового китайского автомобиля стоит рассмотреть эти пункты.
https://1prime.ru/20240904/avto-851326101.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794041_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f729024d67bacdec95a9d4a1c15b8f3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин
Автоэксперт Буров перечислил четыре недостатка китайских авто
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал
руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.
По мнению эксперта, турбомоторы в китайских автомобилях недолговечны, а также обладают невысокой мощностью. Также у китайских авто возникают проблемы с переключением передач, особенно у тех, которые оснащены роботизированной трансмиссией.
Буров отметил, что Еще одним недостатком является ненадежность подвески, которая не рассчитана на российские дороги и может выйти из строя даже при небольшом пробеге.
Кроме того, в картографических системах некоторых новых китайских автомобилей могут быть некорректно переведены пункты меню. Эксперт заключил, что при выборе нового китайского автомобиля стоит рассмотреть эти пункты.
Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто