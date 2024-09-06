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Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин - 06.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин
Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:26+0300
2024-09-06T13:26+0300
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авто
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.По мнению эксперта, турбомоторы в китайских автомобилях недолговечны, а также обладают невысокой мощностью. Также у китайских авто возникают проблемы с переключением передач, особенно у тех, которые оснащены роботизированной трансмиссией.Буров отметил, что Еще одним недостатком является ненадежность подвески, которая не рассчитана на российские дороги и может выйти из строя даже при небольшом пробеге.Кроме того, в картографических системах некоторых новых китайских автомобилей могут быть некорректно переведены пункты меню. Эксперт заключил, что при выборе нового китайского автомобиля стоит рассмотреть эти пункты.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:26 06.09.2024
 
Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин

Автоэксперт Буров перечислил четыре недостатка китайских авто

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.
По мнению эксперта, турбомоторы в китайских автомобилях недолговечны, а также обладают невысокой мощностью. Также у китайских авто возникают проблемы с переключением передач, особенно у тех, которые оснащены роботизированной трансмиссией.
Буров отметил, что Еще одним недостатком является ненадежность подвески, которая не рассчитана на российские дороги и может выйти из строя даже при небольшом пробеге.
Кроме того, в картографических системах некоторых новых китайских автомобилей могут быть некорректно переведены пункты меню. Эксперт заключил, что при выборе нового китайского автомобиля стоит рассмотреть эти пункты.
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