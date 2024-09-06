https://1prime.ru/20240906/avto-851388857.html

Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин

Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин - 06.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал главные недостатки китайских машин

Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:26+0300

2024-09-06T13:26+0300

2024-09-06T13:26+0300

россия

авто

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайские автомобили обладают четырьмя главными недостатками. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.По мнению эксперта, турбомоторы в китайских автомобилях недолговечны, а также обладают невысокой мощностью. Также у китайских авто возникают проблемы с переключением передач, особенно у тех, которые оснащены роботизированной трансмиссией.Буров отметил, что Еще одним недостатком является ненадежность подвески, которая не рассчитана на российские дороги и может выйти из строя даже при небольшом пробеге.Кроме того, в картографических системах некоторых новых китайских автомобилей могут быть некорректно переведены пункты меню. Эксперт заключил, что при выборе нового китайского автомобиля стоит рассмотреть эти пункты.

https://1prime.ru/20240904/avto-851326101.html

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россия, авто