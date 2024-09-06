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Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор
Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор - 06.09.2024, ПРАЙМ
Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор
Некоторые продавцы автомобилей на вторичном рынке пытаются скрыть серьезные проблемы с двигателем, используя разные уловки, рассказал в беседе с "Российской... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T15:09+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Некоторые продавцы автомобилей на вторичном рынке пытаются скрыть серьезные проблемы с двигателем, используя разные уловки, рассказал в беседе с "Российской газетой" глава отдела оценки колесной техники группы компаний "Альфа-Лизинг" Валерия Антюфьева.По словам автоэксперта, одна из таких уловок - сокрытие низкого давления в цилиндрах двигателя. Чтобы это сделать, продавцы добавляют моторное масло прямо перед замером компрессии. Однако, чтобы раскрыть эту уловку, нужно дать двигателю поработать перед замером.Другая уловка заключается в тщательной промывке двигателя автомобиля перед продажей, чтобы скрыть утечку масла. Также, некоторые продавцы могут использовать специальные присадки или масло повышенной вязкости, чтобы временно снизить расход масла и шум двигателя.Все эти манипуляции могут помочь продавцам скрыть серьезные проблемы с двигателем, поэтому покупателям следует быть бдительными и проводить тщательный осмотр и проверку автомобиля перед покупкой, заключил собеседник издания.
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россия, авто
Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор
Автоэксперт Антюфьев перечислил основные приемы маскировки изношенного мотора
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Некоторые продавцы автомобилей на вторичном рынке пытаются скрыть серьезные проблемы с двигателем, используя разные уловки, рассказал
в беседе с "Российской газетой" глава отдела оценки колесной техники группы компаний "Альфа-Лизинг" Валерия Антюфьева.
По словам автоэксперта, одна из таких уловок - сокрытие низкого давления в цилиндрах двигателя. Чтобы это сделать, продавцы добавляют моторное масло прямо перед замером компрессии. Однако, чтобы раскрыть эту уловку, нужно дать двигателю поработать перед замером.
Другая уловка заключается в тщательной промывке двигателя автомобиля перед продажей, чтобы скрыть утечку масла. Также, некоторые продавцы могут использовать специальные присадки или масло повышенной вязкости, чтобы временно снизить расход масла и шум двигателя.
Все эти манипуляции могут помочь продавцам скрыть серьезные проблемы с двигателем, поэтому покупателям следует быть бдительными и проводить тщательный осмотр и проверку автомобиля перед покупкой, заключил собеседник издания.
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