https://1prime.ru/20240906/avto-851391939.html

Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор

Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор - 06.09.2024, ПРАЙМ

Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор

Некоторые продавцы автомобилей на вторичном рынке пытаются скрыть серьезные проблемы с двигателем, используя разные уловки, рассказал в беседе с "Российской... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T15:09+0300

2024-09-06T15:09+0300

2024-09-06T15:09+0300

россия

авто

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Некоторые продавцы автомобилей на вторичном рынке пытаются скрыть серьезные проблемы с двигателем, используя разные уловки, рассказал в беседе с "Российской газетой" глава отдела оценки колесной техники группы компаний "Альфа-Лизинг" Валерия Антюфьева.По словам автоэксперта, одна из таких уловок - сокрытие низкого давления в цилиндрах двигателя. Чтобы это сделать, продавцы добавляют моторное масло прямо перед замером компрессии. Однако, чтобы раскрыть эту уловку, нужно дать двигателю поработать перед замером.Другая уловка заключается в тщательной промывке двигателя автомобиля перед продажей, чтобы скрыть утечку масла. Также, некоторые продавцы могут использовать специальные присадки или масло повышенной вязкости, чтобы временно снизить расход масла и шум двигателя.Все эти манипуляции могут помочь продавцам скрыть серьезные проблемы с двигателем, поэтому покупателям следует быть бдительными и проводить тщательный осмотр и проверку автомобиля перед покупкой, заключил собеседник издания.

https://1prime.ru/20240906/avto-851388857.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто