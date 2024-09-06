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Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец" - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец"
Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец" - 06.09.2024, ПРАЙМ
Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец"
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в августе 2024 года в России. Лидером по доле в спросе среди... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T00:00+0300
2024-09-06T00:00+0300
авто
спрос на легковые авто
автоваз
lada
lada granta
автомобили geely
geely
chery
haval
китайские авто
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в августе 2024 года в России. Лидером по доле в спросе среди марок новых авто стала ВАЗ (LADA), а самой популярной моделью — Granta. По данным платформы, количество объявлений о продаже новых авто выросло за месяц на 4,5%. При этом средняя цена незначительно снизилась — на 0,7%, и составляет сейчас 2 900 000 рублей.Самыми востребованными марками в августе 2024 года стали ВАЗ (LADA) с долей 23,5%, Haval (8,9%), Chery (7,3%), Geely (6,7%) и Changan (6%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса за месяц на первой позиции оказался Haval (с ростом на 14%), а по предложению — Changan (с ростом на 9,4%).Первые три места в рейтинге топ-5 по спросу новых авто в августе занимают модели марки ВАЗ (LADA). На первой позиции — Granta, набравшая 8,2%, на второй — Niva Legend с долей 6,0%, а на третьей — Vesta с показателем 4,6%. Haval Jolion и OMODA C5 заняли четвертое и пятое места с долями 3,9% и 3,2% соответственно. Лидером по динамике спроса за месяц стала Niva Legend — ее востребованность увеличилась на 16,5%.Лидером по количеству предложений стала Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 6,2%. На втором месте оказалась OMODA C5 с показателем 4,8%, на третьем — Chery Tiggo 4 Pro (4,5%)."В сегменте новых авто марки и модели китайских производителей продолжают входить в число лидеров по спросу. Однако им пока так и не удается в общероссийских масштабах вытеснить с первого места ВАЗ (LADA) - предложение на отечественные автомобили все еще гораздо более привлекательно для тех, для кого цена является определяющим фактором при выборе", — отметил Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, lada granta, автомобили geely, geely, chery, haval, китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada, Lada Granta, автомобили Geely, Geely, Chery, Haval, китайские авто
00:00 06.09.2024
 
Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец"

Авито Авто: в августе 2024 года самой популярной новой машиной стала LADA Granta

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Автомобиль Lada Granta
%Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в августе 2024 года в России. Лидером по доле в спросе среди марок новых авто стала ВАЗ (LADA), а самой популярной моделью — Granta.
По данным платформы, количество объявлений о продаже новых авто выросло за месяц на 4,5%. При этом средняя цена незначительно снизилась — на 0,7%, и составляет сейчас 2 900 000 рублей.
Самыми востребованными марками в августе 2024 года стали ВАЗ (LADA) с долей 23,5%, Haval (8,9%), Chery (7,3%), Geely (6,7%) и Changan (6%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса за месяц на первой позиции оказался Haval (с ростом на 14%), а по предложению — Changan (с ростом на 9,4%).
Первые три места в рейтинге топ-5 по спросу новых авто в августе занимают модели марки ВАЗ (LADA). На первой позиции — Granta, набравшая 8,2%, на второй — Niva Legend с долей 6,0%, а на третьей — Vesta с показателем 4,6%. Haval Jolion и OMODA C5 заняли четвертое и пятое места с долями 3,9% и 3,2% соответственно. Лидером по динамике спроса за месяц стала Niva Legend — ее востребованность увеличилась на 16,5%.
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Лидером по количеству предложений стала Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 6,2%. На втором месте оказалась OMODA C5 с показателем 4,8%, на третьем — Chery Tiggo 4 Pro (4,5%).
"В сегменте новых авто марки и модели китайских производителей продолжают входить в число лидеров по спросу. Однако им пока так и не удается в общероссийских масштабах вытеснить с первого места ВАЗ (LADA) - предложение на отечественные автомобили все еще гораздо более привлекательно для тех, для кого цена является определяющим фактором при выборе", — отметил Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.
Данные по спросу, предложению и ценам на новые авто в августе

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена1, руб.

ВАЗ (LADA)

Granta

8,2%

1 067 000

ВАЗ (LADA)

Niva Legend

6,0%

1 057 000

ВАЗ (LADA)

Vesta

4,6%

1 688 000

Haval

Jolion

3,9%

2 499 000

OMODA

C5

3,2%

2 714 000

Chery

Tiggo 7 Pro Max

2,5%

2 950 000

Chery

Tiggo 4 Pro

2,1%

2 240 000

Москвич

3

1,8%

1 770 000

Geely

Monjaro

1,7%

4 575 000

Solaris

HS

1,5%

2 135 000

Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
Назван лидер по числу запросов на проверку среди китайских авто
1 сентября, 10:00
 
Автоспрос на легковые автоАвтоВАЗLadaLada Grantaавтомобили GeelyGeelyCheryHavalкитайские авто
 
 
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