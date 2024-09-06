https://1prime.ru/20240906/granta-851362692.html

Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец"

Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец" - 06.09.2024, ПРАЙМ

Названа самая популярная среди россиян машина в августе. И это не "китаец"

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в августе 2024 года в России. Лидером по доле в спросе среди... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T00:00+0300

2024-09-06T00:00+0300

2024-09-06T00:00+0300

авто

спрос на легковые авто

автоваз

lada

lada granta

автомобили geely

geely

chery

haval

китайские авто

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в августе 2024 года в России. Лидером по доле в спросе среди марок новых авто стала ВАЗ (LADA), а самой популярной моделью — Granta. По данным платформы, количество объявлений о продаже новых авто выросло за месяц на 4,5%. При этом средняя цена незначительно снизилась — на 0,7%, и составляет сейчас 2 900 000 рублей.Самыми востребованными марками в августе 2024 года стали ВАЗ (LADA) с долей 23,5%, Haval (8,9%), Chery (7,3%), Geely (6,7%) и Changan (6%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса за месяц на первой позиции оказался Haval (с ростом на 14%), а по предложению — Changan (с ростом на 9,4%).Первые три места в рейтинге топ-5 по спросу новых авто в августе занимают модели марки ВАЗ (LADA). На первой позиции — Granta, набравшая 8,2%, на второй — Niva Legend с долей 6,0%, а на третьей — Vesta с показателем 4,6%. Haval Jolion и OMODA C5 заняли четвертое и пятое места с долями 3,9% и 3,2% соответственно. Лидером по динамике спроса за месяц стала Niva Legend — ее востребованность увеличилась на 16,5%.Лидером по количеству предложений стала Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 6,2%. На втором месте оказалась OMODA C5 с показателем 4,8%, на третьем — Chery Tiggo 4 Pro (4,5%)."В сегменте новых авто марки и модели китайских производителей продолжают входить в число лидеров по спросу. Однако им пока так и не удается в общероссийских масштабах вытеснить с первого места ВАЗ (LADA) - предложение на отечественные автомобили все еще гораздо более привлекательно для тех, для кого цена является определяющим фактором при выборе", — отметил Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.

https://1prime.ru/20240902/proverka-851272025.html

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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, lada granta, автомобили geely, geely, chery, haval, китайские авто