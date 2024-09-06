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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября - 06.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 3,33 копейки - до 12,5387 рубля, курс доллара - на 11,81 копейки, до 89,8225 рубля,... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T17:24+0300
2024-09-06T17:24+0300
2024-09-06T17:34+0300
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 3,33 копейки - до 12,5387 рубля, курс доллара - на 11,81 копейки, до 89,8225 рубля, курс евро - на 52,29 копейки, до 99,7156 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют, доллар, юань, евро
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября
ЦБ: курс доллара до 9 сентября — 89,82 руб, евро — 99,72 руб, юаня — 12,54 руб
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 3,33 копейки - до 12,5387 рубля, курс доллара - на 11,81 копейки, до 89,8225 рубля, курс евро - на 52,29 копейки, до 99,7156 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.