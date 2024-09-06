https://1prime.ru/20240906/kursy-valyut-851395174.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября - 06.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 9 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 3,33 копейки - до 12,5387 рубля, курс доллара - на 11,81 копейки, до 89,8225 рубля,... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T17:24+0300

2024-09-06T17:24+0300

2024-09-06T17:34+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

банк россии

курсы валют

доллар

юань

евро

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 3,33 копейки - до 12,5387 рубля, курс доллара - на 11,81 копейки, до 89,8225 рубля, курс евро - на 52,29 копейки, до 99,7156 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро