https://1prime.ru/20240906/mif-851382169.html

Автоэксперт развеял три мифа о бензине, в которые многие верят

Автоэксперт развеял три мифа о бензине, в которые многие верят - 06.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт развеял три мифа о бензине, в которые многие верят

Несмотря на неограниченный доступ современных автовладельцев к всевозможным специализированным ресурсам, многие водители до сих пор продолжают верить в мифы об... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T10:14+0300

2024-09-06T10:14+0300

2024-09-06T10:14+0300

бензин

миф

автоэксперт

россия

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Несмотря на неограниченный доступ современных автовладельцев к всевозможным специализированным ресурсам, многие водители до сих пор продолжают верить в мифы об автомобильном топливе, крепко укоренившиеся в сознании еще в советское время. Автомобильный эксперт, директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов раскрыл в интервью "Российской газете" три главных заблуждения о бензине.Первым мифом, как ни странно, стал вопрос зависимости качества топлива от октанового числа. Эксперт отвечает: октановое число является лишь одним из показателей качества бензина и определяет его устойчивость к детонации. Среди прочих показателей, говорящих о качестве бензина, можно назвать его состав, чистоту и температуру кипения.Вторым заблуждением является утверждение, что качество бензина можно проверить по цвету используемого топлива. Балашов убежден: нет, цвет бензина не гарантирует качество бензина. На оттенки топлива может повлиять большое количество факторов от условий его хранения до способа производства. Полагаться на яркие или тусклые цвета однозначно не стоит.И, наконец, автоэксперт ответил на вопрос о том, может ли смешивание бензинов двух разных видов привести к расслоению смеси. Действительно, такая вероятность есть, однако, если разница в октановых числах небольшая, этого может и не произойти. В любом случае, подчеркнул Балашов, лишний раз рисковать и экспериментировать с бензином не стоит.

https://1prime.ru/20240906/magazin-851380326.html

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бензин, миф, автоэксперт, россия