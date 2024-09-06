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Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240906/neft-851378572.html
Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть
Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть - 06.09.2024, ПРАЙМ
Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу утром: трейдеры оценивают сообщение ОПЕК+ днем ранее о продлении добровольных сокращений добычи нефти,... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:31+0300
2024-09-06T08:31+0300
энергетика
сделка опек+
опек
нефть
мировой спрос на нефть
brent
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу утром: трейдеры оценивают сообщение ОПЕК+ днем ранее о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 72,79 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,14%, до 69,25 доллара. Ранее за текущую неделю нефть марки Brent потеряла в цене 7,65%, а марка WTI - 5,15%. "Мы видим, что политика ОПЕК+, текущая геополитика и финансовое положение обеспечивают ценовую поддержку на уровне 70-72 долларов за баррель нефти Brent", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc., включая Эрика Ли (Eric Lee). Накануне стало известно, что ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые первоначально планировалось постепенно отменять с октября.
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сделка опек+, опек, нефть, мировой спрос на нефть, brent
Энергетика, Сделка ОПЕК+, ОПЕК, Нефть, мировой спрос на нефть, BRENT
08:31 06.09.2024
 
Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть

Цены на нефть перешли к росту после объявления ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений

 | Перейти в медиабанкОПЕК
ОПЕК
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу утром: трейдеры оценивают сообщение ОПЕК+ днем ранее о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 72,79 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,14%, до 69,25 доллара.
Ранее за текущую неделю нефть марки Brent потеряла в цене 7,65%, а марка WTI - 5,15%.
"Мы видим, что политика ОПЕК+, текущая геополитика и финансовое положение обеспечивают ценовую поддержку на уровне 70-72 долларов за баррель нефти Brent", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc., включая Эрика Ли (Eric Lee).
Курс доллара сохраняет траекторию около 89 рублей
08:10
Накануне стало известно, что ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые первоначально планировалось постепенно отменять с октября.
 
ЭнергетикаСделка ОПЕК+ОПЕКНефтьмировой спрос на нефтьBRENT
 
 
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