https://1prime.ru/20240906/neft-851378572.html

Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть

Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть - 06.09.2024, ПРАЙМ

Аналитики оценили влияние объявления ОПЕК+ на мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу утром: трейдеры оценивают сообщение ОПЕК+ днем ранее о продлении добровольных сокращений добычи нефти,... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:31+0300

2024-09-06T08:31+0300

2024-09-06T08:31+0300

энергетика

сделка опек+

опек

нефть

мировой спрос на нефть

brent

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу утром: трейдеры оценивают сообщение ОПЕК+ днем ранее о продлении добровольных сокращений добычи нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 72,79 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,14%, до 69,25 доллара. Ранее за текущую неделю нефть марки Brent потеряла в цене 7,65%, а марка WTI - 5,15%. "Мы видим, что политика ОПЕК+, текущая геополитика и финансовое положение обеспечивают ценовую поддержку на уровне 70-72 долларов за баррель нефти Brent", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc., включая Эрика Ли (Eric Lee). Накануне стало известно, что ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые первоначально планировалось постепенно отменять с октября.

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