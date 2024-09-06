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"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240906/oborona-851375989.html
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
Последовательные успехи в наступлении ВС РФ на фронте поспособствовали каскадному обрушению обороны Киева, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом он... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T05:56+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Последовательные успехи в наступлении ВС РФ на фронте поспособствовали каскадному обрушению обороны Киева, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом он рассказал в статье на платформе Substack."Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — подчеркнул специалист.Он также обратил внимание, что российская сторона продолжает усиливать свое давление. Это, в свою очередь, приводит к вынужденным быстрым реакциям Киева, которые зачастую являются слишком поспешными. В результате ситуация для ВСУ лишь ухудшается.Дизен дополнил, что особенно сильно на боеспособности украинских военных сказались недавние удары России по ключевым энергетическим объектам.
https://1prime.ru/20240905/vsu-851374589.html
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всу, вс рф, украина, россия, энергетика украины
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА, РОССИЯ, энергетика Украины
05:56 06.09.2024
 
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России

Дизен: успехи России на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Последовательные успехи в наступлении ВС РФ на фронте поспособствовали каскадному обрушению обороны Киева, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом он рассказал в статье на платформе Substack.
"Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — подчеркнул специалист.
Он также обратил внимание, что российская сторона продолжает усиливать свое давление. Это, в свою очередь, приводит к вынужденным быстрым реакциям Киева, которые зачастую являются слишком поспешными. В результате ситуация для ВСУ лишь ухудшается.
Дизен дополнил, что особенно сильно на боеспособности украинских военных сказались недавние удары России по ключевым энергетическим объектам.
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