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Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - 06.09.2024, ПРАЙМ
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:45+0300
2024-09-06T09:45+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России.Так, украинские командиры настаивали на том, что солдатам необходимо стоять на позиции в обороне, не снабжая, при этом, подразделения необходимыми для выживания ресурсами. Так, военнопленный подчеркнул, что они неоднократно обращались к управленцам с просьбой направить воду и еду. В ответ на просьбы, однако, украинские солдаты получили лишь приказы терпеть и продолжать копать окопы. Сдаться в плен российским подразделениям Сергею удалось после обстрела позиций артиллерией ВС РФ."Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - объяснил Стадник. Как и все его сослуживцы, он был отправлен на передовую без должной подготовки и медицинского осмотра.
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всу, насильственная мобилизация на украине, украина, пленные, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА, пленные, ВС РФ
09:45 06.09.2024
 
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение

Пленный украинский солдат: командование бросило подразделение на произвол судьбы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России.
Так, украинские командиры настаивали на том, что солдатам необходимо стоять на позиции в обороне, не снабжая, при этом, подразделения необходимыми для выживания ресурсами. Так, военнопленный подчеркнул, что они неоднократно обращались к управленцам с просьбой направить воду и еду.
В ответ на просьбы, однако, украинские солдаты получили лишь приказы терпеть и продолжать копать окопы. Сдаться в плен российским подразделениям Сергею удалось после обстрела позиций артиллерией ВС РФ.
"Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - объяснил Стадник. Как и все его сослуживцы, он был отправлен на передовую без должной подготовки и медицинского осмотра.
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Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на УкраинеУКРАИНАпленныеВС РФ
 
 
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