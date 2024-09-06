https://1prime.ru/20240906/plennyy-851381506.html

Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение

Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - 06.09.2024, ПРАЙМ

Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение

Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:45+0300

2024-09-06T09:45+0300

2024-09-06T09:45+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

украина

пленные

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2962f5f0b18a5349eeb9670c03d2d4bd.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России.Так, украинские командиры настаивали на том, что солдатам необходимо стоять на позиции в обороне, не снабжая, при этом, подразделения необходимыми для выживания ресурсами. Так, военнопленный подчеркнул, что они неоднократно обращались к управленцам с просьбой направить воду и еду. В ответ на просьбы, однако, украинские солдаты получили лишь приказы терпеть и продолжать копать окопы. Сдаться в плен российским подразделениям Сергею удалось после обстрела позиций артиллерией ВС РФ."Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - объяснил Стадник. Как и все его сослуживцы, он был отправлен на передовую без должной подготовки и медицинского осмотра.

https://1prime.ru/20240906/vsu-851380692.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, насильственная мобилизация на украине, украина, пленные, вс рф