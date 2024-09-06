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Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - 06.09.2024, ПРАЙМ
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:45+0300
2024-09-06T09:45+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России.Так, украинские командиры настаивали на том, что солдатам необходимо стоять на позиции в обороне, не снабжая, при этом, подразделения необходимыми для выживания ресурсами. Так, военнопленный подчеркнул, что они неоднократно обращались к управленцам с просьбой направить воду и еду. В ответ на просьбы, однако, украинские солдаты получили лишь приказы терпеть и продолжать копать окопы. Сдаться в плен российским подразделениям Сергею удалось после обстрела позиций артиллерией ВС РФ."Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - объяснил Стадник. Как и все его сослуживцы, он был отправлен на передовую без должной подготовки и медицинского осмотра.
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всу, насильственная мобилизация на украине, украина, пленные, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА, пленные, ВС РФ
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Пленный украинский солдат: командование бросило подразделение на произвол судьбы
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ бросило недавно мобилизованных украинцев на произвол судьбы, рассказал пленный военнослужащий Сергей Стадник. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России.
Так, украинские командиры настаивали на том, что солдатам необходимо стоять на позиции в обороне, не снабжая, при этом, подразделения необходимыми для выживания ресурсами. Так, военнопленный подчеркнул, что они неоднократно обращались к управленцам с просьбой направить воду и еду.
В ответ на просьбы, однако, украинские солдаты получили лишь приказы терпеть и продолжать копать окопы. Сдаться в плен российским подразделениям Сергею удалось после обстрела позиций артиллерией ВС РФ.
"Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - объяснил Стадник. Как и все его сослуживцы, он был отправлен на передовую без должной подготовки и медицинского осмотра.
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