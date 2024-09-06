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В Омске будет создан новый логистический речной хаб
В Омске будет создан новый логистический речной хаб - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Омске будет создан новый логистический речной хаб
Мультимодальный логистический центр на базе речного порта планируется создать в Омской области, он позволит перераспределять потоки грузов по реке, ж/д и... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:13+0300
2024-09-06T14:13+0300
2024-09-06T14:13+0300
экономика
порт
логистический центр
омск
росморречфлот
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мультимодальный логистический центр на базе речного порта планируется создать в Омской области, он позволит перераспределять потоки грузов по реке, ж/д и автомобильным дорогам, говорится в сообщении Росморречфлота. "В Омской области на базе речного порта планируют создать мультимодальный логистический центр, который сосредоточит в себе грузовую базу региона и позволит перераспределять потоки грузов по реке, железной и автомобильным дорогам", - говорится в сообщении. В регионе большая часть грузов перевозится по автомобильным и железнодорожным путям. Однако Обь-Иртышский бассейн обладает потенциалом для обслуживания транзитных грузов. Как отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, транспортные узлы на базе речных портов будут играть важную роль в опорной сети внутренних водных путей.Пропускная способность водных путей в Омской области составляет 45 миллионов тонн. Омский речной порт находится на пересечении Транссибирской магистрали с водными и автомобильными дорогами. Благодаря этому он может быть интегрирован в логистические цепочки, что позволит увеличить объём экспортных грузов, отправляемых в Казахстан и Китай. Об этом сообщили в Росморречфлоте.В Татарстане был реализован первый проект по созданию транспортного узла, объединяющего речную и морскую инфраструктуру. Этот узел был создан в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре. Росморречфлот также сообщает, что работа по созданию подобных узлов ведётся совместно с правительствами других регионов России, включая Пермский край, Амурскую и Московскую области.
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порт, логистический центр, омск, росморречфлот
Экономика, порт, логистический центр, ОМСК, Росморречфлот
В Омске будет создан новый логистический речной хаб
Росморречфлот: мультимодальный хаб на базе речного порта будет создан в Омской области
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мультимодальный логистический центр на базе речного порта планируется создать в Омской области, он позволит перераспределять потоки грузов по реке, ж/д и автомобильным дорогам, говорится в сообщении Росморречфлота.
"В Омской области на базе речного порта планируют создать мультимодальный логистический центр, который сосредоточит в себе грузовую базу региона и позволит перераспределять потоки грузов по реке, железной и автомобильным дорогам", - говорится в сообщении.
В регионе большая часть грузов перевозится по автомобильным и железнодорожным путям. Однако Обь-Иртышский бассейн обладает потенциалом для обслуживания транзитных грузов. Как отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, транспортные узлы на базе речных портов будут играть важную роль в опорной сети внутренних водных путей.
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Пропускная способность водных путей в Омской области составляет 45 миллионов тонн. Омский речной порт находится на пересечении Транссибирской магистрали с водными и автомобильными дорогами. Благодаря этому он может быть интегрирован в логистические цепочки, что позволит увеличить объём экспортных грузов, отправляемых в Казахстан и Китай. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
В Татарстане был реализован первый проект по созданию транспортного узла, объединяющего речную и морскую инфраструктуру. Этот узел был создан в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре. Росморречфлот также сообщает, что работа по созданию подобных узлов ведётся совместно с правительствами других регионов России, включая Пермский край, Амурскую и Московскую области.