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Лавров заявил о готовности вернуться к "стамбульским принципам" по Украине

Лавров заявил о готовности вернуться к "стамбульским принципам" по Украине - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил о готовности вернуться к "стамбульским принципам" по Украине

Российская сторона была бы готова вновь обратиться к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта с Киевом, однако исключительно с учетом новых реалий,... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T07:22+0300

2024-09-06T07:22+0300

2024-09-06T07:22+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

мид рф

стамбул

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российская сторона была бы готова вновь обратиться к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта с Киевом, однако исключительно с учетом новых реалий, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью изданию РБК он рассказал о том, как проходили переговоры между Москвой и Киевом в 2022 году: делегации несколько раз встречались в Белоруссии и "наконец, в Стамбуле договорились на основе тех принципов, которые "принесли" украинцы". Дипломат заявил, что озвученные два года назад принципы до сих пор актуальны."Президент Путин не раз об этом говорил, что если они хотят переговоров, то хотя бы пусть Зеленский отменит указ, запрещающий их вести", - уточнил глава российского МИД. Он также объяснил, что стамбульские принципы, предполагающие отказ от вступления Украины в Североатлантический альянс, сохранение государством внеблокового статуса и обеспечение гарантий безопасности Украины, являются также гарантиями для российской стороны."Эти принципы остаются в работе", - заключил министр.

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сергей лавров, мид рф, стамбул, украина, мирные переговоры