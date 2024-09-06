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"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
Произведенная главой киевского режима Владимиром Зеленским смена состава украинского правительства не имеет никакого смысла и происходит исключительно на фоне... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:27+0300
2024-09-06T08:27+0300
2024-09-06T08:27+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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киевский режим
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Произведенная главой киевского режима Владимиром Зеленским смена состава украинского правительства не имеет никакого смысла и происходит исключительно на фоне обвала фронта под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), считает подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. В данный момент он остается под стражей в СИЗО. "Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что таким образом глава киевского режима создает видимость перемен во внутреннем управлении для сторонних наблюдателей. Кроме того, отметил политик, это способствует укреплению позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака."И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент <...> Все должны знать, что Ермак круче всех. Пусть даже для этого размер Украины сократится до 1 области", — возмутился депутат.
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владимир зеленский, андрей ермак, киевский режим, украина, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, киевский режим, УКРАИНА, РОССИЯ
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
Дубинский: Зеленский меняет состав правительства на фоне обрушения фронта
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Произведенная главой киевского режима Владимиром Зеленским смена состава украинского правительства не имеет никакого смысла и происходит исключительно на фоне обвала фронта под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), считает подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. В данный момент он остается под стражей в СИЗО.
"Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что таким образом глава киевского режима создает видимость перемен во внутреннем управлении для сторонних наблюдателей. Кроме того, отметил политик, это способствует укреплению позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент <...> Все должны знать, что Ермак круче всех. Пусть даже для этого размер Украины сократится до 1 области", — возмутился депутат.
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