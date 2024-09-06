https://1prime.ru/20240906/raketa-851376226.html
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - 06.09.2024, ПРАЙМ
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:07+0300
2024-09-06T06:07+0300
2024-09-06T06:07+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
поставки вооружения
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/23/826842398_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_ffcd1cda637ace5300894811832cdf79.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, рассказали в Минобороны Великобритании. В заявлении также подчеркивается, что Джон Хили, министр обороны Великобритании, официально объявит о пакете помощи в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.Разработанная французской компанией Thales Air Defence ракета Martlet (LMM) имеет лазерное наведение и скорость полета в 1,5 Маха. Она предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/23/826842398_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_1ea91945a1dea94cdb95b78569c08cba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, поставки вооружения, ракеты
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, поставки вооружения, РАКЕТЫ
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Лондон направит Киеву 650 ракет Martlet, первая партия ожидается до конца года
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, рассказали в Минобороны Великобритании.
В заявлении также подчеркивается, что Джон Хили, министр обороны Великобритании, официально объявит о пакете помощи в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.
Разработанная французской компанией Thales Air Defence ракета Martlet (LMM) имеет лазерное наведение и скорость полета в 1,5 Маха. Она предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину