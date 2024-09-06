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Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - 06.09.2024, ПРАЙМ
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:07+0300
2024-09-06T06:07+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
поставки вооружения
ракеты
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, рассказали в Минобороны Великобритании. В заявлении также подчеркивается, что Джон Хили, министр обороны Великобритании, официально объявит о пакете помощи в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.Разработанная французской компанией Thales Air Defence ракета Martlet (LMM) имеет лазерное наведение и скорость полета в 1,5 Маха. Она предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html
великобритания
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великобритания, украина, поставки вооружения, ракеты
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, поставки вооружения, РАКЕТЫ
06:07 06.09.2024
 
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Лондон направит Киеву 650 ракет Martlet, первая партия ожидается до конца года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений в Приморском крае - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, рассказали в Минобороны Великобритании.
В заявлении также подчеркивается, что Джон Хили, министр обороны Великобритании, официально объявит о пакете помощи в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.
Разработанная французской компанией Thales Air Defence ракета Martlet (LMM) имеет лазерное наведение и скорость полета в 1,5 Маха. Она предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
Вчера, 22:20
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАпоставки вооруженияРАКЕТЫ
 
 
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