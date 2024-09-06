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Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - 06.09.2024, ПРАЙМ

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T06:07+0300

2024-09-06T06:07+0300

2024-09-06T06:07+0300

спецоперация на украине

великобритания

украина

поставки вооружения

ракеты

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, рассказали в Минобороны Великобритании. В заявлении также подчеркивается, что Джон Хили, министр обороны Великобритании, официально объявит о пакете помощи в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.Разработанная французской компанией Thales Air Defence ракета Martlet (LMM) имеет лазерное наведение и скорость полета в 1,5 Маха. Она предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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великобритания, украина, поставки вооружения, ракеты