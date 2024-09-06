https://1prime.ru/20240906/rakety-851377090.html

"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве

"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве

Гиперзвуковые ракеты, которые используют российские войска, невозможно перехватить. Именно это и стало причиной успеха удара ВС РФ по полтавскому военному... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T07:12+0300

2024-09-06T07:12+0300

2024-09-06T07:12+0300

спецоперация на украине

гиперзвуковое оружие

россия

украина

всу

военные базы

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Гиперзвуковые ракеты, которые используют российские войска, невозможно перехватить. Именно это и стало причиной успеха удара ВС РФ по полтавскому военному объекту, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти ракеты, <...> которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <...> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета", — подчеркнул военный.Макгрегор также добавил, что гиперзвуковое оружие, которым обладает российская сторона, является эффективным и смертоносным. Особая сложность его уничтожения обуславливается способностью маневрировать при подлете к объекту. При этом, уточнил бывший советник, у Штатов нет аналогичного оружия, способного противостоять российским ракетам. 3 сентября российские подразделения смогли уничтожить стратегически важный военный объект ВСУ в Полтаве.

https://1prime.ru/20240906/oborona-851375989.html

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гиперзвуковое оружие, россия, украина, всу, военные базы