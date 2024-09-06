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"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
Гиперзвуковые ракеты, которые используют российские войска, невозможно перехватить. Именно это и стало причиной успеха удара ВС РФ по полтавскому военному... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T07:12+0300
2024-09-06T07:12+0300
2024-09-06T07:12+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Гиперзвуковые ракеты, которые используют российские войска, невозможно перехватить. Именно это и стало причиной успеха удара ВС РФ по полтавскому военному объекту, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти ракеты, <...> которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <...> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета", — подчеркнул военный.Макгрегор также добавил, что гиперзвуковое оружие, которым обладает российская сторона, является эффективным и смертоносным. Особая сложность его уничтожения обуславливается способностью маневрировать при подлете к объекту. При этом, уточнил бывший советник, у Штатов нет аналогичного оружия, способного противостоять российским ракетам. 3 сентября российские подразделения смогли уничтожить стратегически важный военный объект ВСУ в Полтаве.
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гиперзвуковое оружие, россия, украина, всу, военные базы
Спецоперация на Украине, гиперзвуковое оружие, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, военные базы
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
Макгрегор: удар по Полтаве показал, что российские ракеты невозможно перехватить
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Гиперзвуковые ракеты, которые используют российские войска, невозможно перехватить. Именно это и стало причиной успеха удара ВС РФ по полтавскому военному объекту, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эти ракеты, <...> которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <...> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета", — подчеркнул военный.
Макгрегор также добавил, что гиперзвуковое оружие, которым обладает российская сторона, является эффективным и смертоносным. Особая сложность его уничтожения обуславливается способностью маневрировать при подлете к объекту. При этом, уточнил бывший советник, у Штатов нет аналогичного оружия, способного противостоять российским ракетам.
3 сентября российские подразделения смогли уничтожить стратегически важный военный объект ВСУ в Полтаве.
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России