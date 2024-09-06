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Рубль днем немного снизился к юаню на Мосбирже

Рубль днем немного снизился к юаню на Мосбирже - 06.09.2024, ПРАЙМ

Рубль днем немного снизился к юаню на Мосбирже

Курс рубля в пятницу днем немного снижается против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:27+0300

2024-09-06T14:27+0300

2024-09-06T14:27+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем немного снижается против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.14 мск прибавляет 6 копеек, до 12,56 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 47,6 миллиарда рублей. Фундаментально российская валюта выглядит сильно и должна если не слабо укрепляться, то хотя бы не дешеветь, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако многое зависит от количества юаней и долларов в стране, поэтому резкие скачки курса в ту или иную сторону возможны и впредь", - добавляет он. С пятницы объем ежедневно продаваемых Банком России юаней снизится с 7,3 миллиарда рублей в эквиваленте до 0,2 миллиарда, напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне курс юаня может вновь уйти к 12,6 рубля", - полагает он.

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мосбиржа, рубль, юань