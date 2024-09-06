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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь - 06.09.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии в связи с опасениями относительно... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:29+0300
2024-09-06T20:29+0300
saudi aramco
нефть
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии в связи с опасениями относительно спроса, сообщает Bloomberg. "Саудовская Аравия снижает цены на свой основной сорт нефти для рынка Азии в следующем месяце, поскольку усиливаются опасения по поводу снижения спроса", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,7 доллара, теперь она на 1,3 доллара за баррель ниже по сравнению с ценой корзины сортов Oman/Dubai. Согласно аналитикам, мнение которых приводит Блумберг, ожидалось снижение цены на 0,85 доллара за баррель. При этом Saudi Aramco снизила стоимость всех сортов нефти примерно на 0,8 доллара для покупателей северо-западной части Европы и на 0,1 доллара для Северной Америки. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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saudi aramco, нефть
Saudi Aramco, Нефть
20:29 06.09.2024
 
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь

Bloomberg: Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии в связи с опасениями относительно спроса, сообщает Bloomberg.
"Саудовская Аравия снижает цены на свой основной сорт нефти для рынка Азии в следующем месяце, поскольку усиливаются опасения по поводу снижения спроса", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,7 доллара, теперь она на 1,3 доллара за баррель ниже по сравнению с ценой корзины сортов Oman/Dubai. Согласно аналитикам, мнение которых приводит Блумберг, ожидалось снижение цены на 0,85 доллара за баррель.
При этом Saudi Aramco снизила стоимость всех сортов нефти примерно на 0,8 доллара для покупателей северо-западной части Европы и на 0,1 доллара для Северной Америки.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
Saudi AramcoНефть
 
 
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