https://1prime.ru/20240906/tseny-851398824.html

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь - 06.09.2024, ПРАЙМ

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на октябрь

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии в связи с опасениями относительно... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T20:29+0300

2024-09-06T20:29+0300

2024-09-06T20:29+0300

saudi aramco

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии в связи с опасениями относительно спроса, сообщает Bloomberg. "Саудовская Аравия снижает цены на свой основной сорт нефти для рынка Азии в следующем месяце, поскольку усиливаются опасения по поводу снижения спроса", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,7 доллара, теперь она на 1,3 доллара за баррель ниже по сравнению с ценой корзины сортов Oman/Dubai. Согласно аналитикам, мнение которых приводит Блумберг, ожидалось снижение цены на 0,85 доллара за баррель. При этом Saudi Aramco снизила стоимость всех сортов нефти примерно на 0,8 доллара для покупателей северо-западной части Европы и на 0,1 доллара для Северной Америки. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

saudi aramco, нефть