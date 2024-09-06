https://1prime.ru/20240906/ukraina-851385325.html

СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа

СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа - 06.09.2024, ПРАЙМ

СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа

В случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа европейские страны могут разделиться на два лагеря из-за помощи Киеву... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:41+0300

2024-09-06T11:41+0300

2024-09-06T11:41+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

выборы в сша

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа европейские страны могут разделиться на два лагеря из-за помощи Киеву. Страны Запада при этом могут настоять на значительных территориальных уступках Украины, сообщают эксперты в статье для журнала Foreign Affairs. Глава школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен и маршал авиации ВВС Великобритании в отставке и бывший глава Военной академии страны Эдвард Стрингер убеждены, что в случае победы экс-президента Штатов Североатлантический альянс может потерять военное руководство Белого дома. "Страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины... В то время как многие страны Западной Европы могут решить, что если США вне игры, то лучшим вариантом будет принудить Украину сделать значительные уступки России", - следует из статьи.Эксперты считают, что серьезные противоречия могут привести к обрушению "каркаса" европейской безопасности. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240906/vsu-851384428.html

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россия, украина, запад, выборы в сша, дональд трамп, нато