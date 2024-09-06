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СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851385325.html
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа - 06.09.2024, ПРАЙМ
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа
В случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа европейские страны могут разделиться на два лагеря из-за помощи Киеву... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:41+0300
2024-09-06T11:41+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
выборы в сша
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа европейские страны могут разделиться на два лагеря из-за помощи Киеву. Страны Запада при этом могут настоять на значительных территориальных уступках Украины, сообщают эксперты в статье для журнала Foreign Affairs. Глава школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен и маршал авиации ВВС Великобритании в отставке и бывший глава Военной академии страны Эдвард Стрингер убеждены, что в случае победы экс-президента Штатов Североатлантический альянс может потерять военное руководство Белого дома. "Страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины... В то время как многие страны Западной Европы могут решить, что если США вне игры, то лучшим вариантом будет принудить Украину сделать значительные уступки России", - следует из статьи.Эксперты считают, что серьезные противоречия могут привести к обрушению "каркаса" европейской безопасности. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240906/vsu-851384428.html
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россия, украина, запад, выборы в сша, дональд трамп, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, выборы в США, Дональд Трамп, НАТО
11:41 06.09.2024
 
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа

Foreign Affairs: Европа расколется на два лагеря из-за позиции по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа европейские страны могут разделиться на два лагеря из-за помощи Киеву. Страны Запада при этом могут настоять на значительных территориальных уступках Украины, сообщают эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.
Глава школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен и маршал авиации ВВС Великобритании в отставке и бывший глава Военной академии страны Эдвард Стрингер убеждены, что в случае победы экс-президента Штатов Североатлантический альянс может потерять военное руководство Белого дома.
"Страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины... В то время как многие страны Западной Европы могут решить, что если США вне игры, то лучшим вариантом будет принудить Украину сделать значительные уступки России", - следует из статьи.
Эксперты считают, что серьезные противоречия могут привести к обрушению "каркаса" европейской безопасности.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
11:21
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДвыборы в СШАДональд ТрампНАТО
 
 
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