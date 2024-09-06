https://1prime.ru/20240906/ukraina-851390787.html

"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области

"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области

Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:44+0300

2024-09-06T14:44+0300

2024-09-06T14:44+0300

спецоперация на украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Он добавил, что взамен Зеленский получил лишь большие потери в рядах ВСУ и подорвал боеспособность Украины. В то же время он подчеркнул, что российская армия, напротив, усилила наступательные движения."Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.

https://1prime.ru/20240906/zelenskiy-851385718.html

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