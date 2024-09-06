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"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области
Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:44+0300
2024-09-06T14:44+0300
2024-09-06T14:44+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Он добавил, что взамен Зеленский получил лишь большие потери в рядах ВСУ и подорвал боеспособность Украины. В то же время он подчеркнул, что российская армия, напротив, усилила наступательные движения."Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области
Рогов: Зеленский просчитался с нападением на Курскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он добавил, что взамен Зеленский получил лишь большие потери в рядах ВСУ и подорвал боеспособность Украины. В то же время он подчеркнул, что российская армия, напротив, усилила наступательные движения.
"Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.
Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически