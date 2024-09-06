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"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
Власти Киева призвали жителей населенных пунктов около Часова Яра покинуть территорию из-за предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T21:37+0300
2024-09-06T21:37+0300
2024-09-06T21:37+0300
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Власти Киева призвали жителей населенных пунктов около Часова Яра покинуть территорию из-за предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Меркурис отметил, что на Украине призывают жителей населённых пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки эвакуироваться.По мнению аналитика, действия Киева говорят о том, что российские войска находятся в непосредственной близости от центральной части города Часов Яр и могут вскоре освободить её.В среду Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации жителей 30 населённых пунктов Краматорского и Покровского районов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
Меркурис: Киев призвал к эвакуации из района Часова Яра
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ.
Власти Киева призвали жителей населенных пунктов около Часова Яра покинуть территорию из-за предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
Меркурис отметил, что на Украине призывают жителей населённых пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки эвакуироваться.
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По мнению аналитика, действия Киева говорят о том, что российские войска находятся в непосредственной близости от центральной части города Часов Яр и могут вскоре освободить её.
В среду Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации жителей 30 населённых пунктов Краматорского и Покровского районов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.