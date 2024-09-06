https://1prime.ru/20240906/ukraina-851399380.html

"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра

"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра

Власти Киева призвали жителей населенных пунктов около Часова Яра покинуть территорию из-за предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T21:37+0300

2024-09-06T21:37+0300

2024-09-06T21:37+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Власти Киева призвали жителей населенных пунктов около Часова Яра покинуть территорию из-за предстоящего освобождения российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Меркурис отметил, что на Украине призывают жителей населённых пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки эвакуироваться.По мнению аналитика, действия Киева говорят о том, что российские войска находятся в непосредственной близости от центральной части города Часов Яр и могут вскоре освободить её.В среду Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации жителей 30 населённых пунктов Краматорского и Покровского районов, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.

https://1prime.ru/20240906/zelenskiy-851398961.html

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